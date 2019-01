معمولا با انتشار اخبار مربوط به پتنت‌ها یا کیس‌های محافظ، از ویژگی‌های گوشی‌های آینده باخبر می‌شویم اما این بار، هواوی این دو موضوع را ترکیب کرده است. هواوی در سازمان مالکیت فکری چین، پتنت مربوط به یک کیس محافظ را ثبت کرده و غیر از آن، اطلاعات بیشتری وجود ندارد. چینش دوربین‌های هواوی میت ۲۰ پرو به‌صورت مربعی شکل بود و با توجه به آن، بسیاری از کارشناسان اعلام کرده‌اند که این کیس هم مربوط به نسل جدید این گوشی است.

اولین تفاوت بین این کیس‌های محافظ، در شکل و شمایل مربوط به جایگاه دوربین‌ها است. در مدل فعلی، شاهد یک حفره‌ی مربعی شکل هستیم ولی حالا این حفره به یک مستطیل بدل شده است. این یعنی به جای ۳ دوربین و یک فلش، احتمالا شاهد ۵ دوربین و یک فلش خواهیم بود. اگرچه در حال حاضر این تعداد دوربین تا حدی عجیب و غریب است، اما باید بگوییم با توجه به اینکه گوشی نوکیا ۹ به‌زودی عرضه می‌شود، تا زمان معرفی هواوی میت ۳۰ پرو احتمالا دیگر بسیاری از کاربران به چنین مشخصه‌ای عادت کرده‌اند.

همچنین یکی دیگر از مواردی که با توجه به این پتنت می‌توانیم به آن اشاره کنیم، احتمالا بازگشت اسپیکرهای تعبیه شده در پایین بدنه است. زیرا در کنار پورت شارژ، یک حفره‌ی باریک و طولانی دیده می‌شود. در مدل فعلی، هواوی اسپیکر را در پورت USB-C قرار داده که مورد اعتراض کاربران زیادی قرار گرفت.

همچنین حفره‌ی موجود در بخش فوقانی احتمالا برای جک هدفون نیست بلکه به احتمال زیاد مربوط به سنسور مادون قرمز خواهد بود. در هر صورت در سال ۲۰۱۹ شرکت‌ها با تمام قوا در زمینه‌ی دوربین‌ها به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و باید ببینیم تا انتهای این سال، شاهد چه نوآوری‌هایی خواهیم بود.

منبع: Phone Arena

The post هواوی میت ۳۰ پرو احتمالا از دوربین پنج‌گانه بهره می‌برد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala