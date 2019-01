بنچمارک اکسپریا XZ4 با پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ لو رفت

در چند روز گذشته، بنچمارک‌های پرچمدار آینده سونی یعنی اکسپریا XZ4 در اپلیکیشن AnTuTu و حالا در اپلیکیشن Geekbench منتشر شده است. قبل از هر چیز بگذارید سراغ بنچمارک این گوشی در اپلیکیشن AnTuTu برویم.

اکسپریا XZ4 با اسم کد I8134 در این اپلیکیشن مشاهده شده و توانسته امتیاز فوق العاده ۳۹۵ هزار را در این بنچمارک کسب کند. با توجه به اینکه این بالاترین امتیاز ثبت شده در AnTuTu است، حدس زده می‌شود این اسم کد مربوط به اکسپریا XZ4 باشد. همچنین نکته دیگری که مشخص شده، استفاده از پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵ است.

نکته حائز اهمیت این است که رکورد اکسپریا XZ4 از اولین نتایج بنچمارک اسنپدراگن ۸۵۵ که حدود ۳۶۰ هزار بود، بیشتر است. جدا از این مورد، این بنچمارک از بنچمارک پردازنده ۷ نانومتری هواوی یعنی Kirin 980 که امتیاز ۲۷۰ هزار را ثبت کرده، بسیار بیشتر است. پردازنده استفاده شده در آیفون XS نیز که آن‌هم لیتوگرافی ۷ نانومتری دارد، توانسته امتیاز ۳۵۰ هزار را در AnTuTu ثبت کند و به این ترتیب، در حال حاضر اکسپریا XZ4 با پردازنده اسنپدراگن ۸۵۵، قدرتمندترین گوشی موبایل است.

دیگر نتیجه بنچمارک، همانطور که گفتیم متعلق به برنامه Geekbench است. آنطور که در تصویر زیر می‌بینید، همین گوشی سونی با کد I8134 توانسته امتیاز ۳۴۹۷ را در بخش تک هسته‌ای و امتیاز ۱۲۸۰۱ را در بخش چند هسته‌ای به دست بیاورد که فوق العاده است.

این امتیاز بیش از هرچیزی پیشرفت فوق العاده کولکام را نشان می‌دهد. درواقع نتیجه‌ای که در بالا مشاهده می‌کنید، در بخش چند هسته‌ای توانسته پردازنده A12 Bionic که در آیفون‌های امسال استفاده شده و همینطور پردازنده ۷ نانومتری Kirin 980 را شکست دهد. در بخش تک هسته‌ای نیز امتیاز اکسپریا XZ4 از پردازنده Kirin 980 بهتر است اما در این زمینه پردازنده Apple A12 Bionic همچنان دست بالاتر را دارد.

دیگر نکته‌ای که توسط عکس بالا مشخص می‌شود، حافظه رم ۸ گیگابایتی است که در گوشی اکسپریا XZ4 استفاده شده است. هنوز مشخص نیست آیا تمامی مدل‌های اکسپریا XZ4 رم هشت گیگابایتی دارند یا خیر اما حداقل می‌دانیم این گوشی با این میزان حافظه رم نیز عرضه خواهد شد. اندروید نصب شده روی این گوشی نیز اندروید پای است.

جدا از این موارد، طراحی این گوشی نیز تا حدود زیادی لو رفته است و برای مثال می‌توانیم به نمایشگر بلند دستگاه با نسبت ۲۱:۹ اشاره کنیم. دوربین دستگاه در بخش پشتی نیز از نوع سه تایی خواهد بود و در بخش جلویی این گوشی احتمالا از تکنولوژی تشخیص چهره سه بعدی لیزری استفاده خواهد شد. شما درباره اکسپریا XZ4 چه فکر می‌کنید؟ آیا سونی می‌تواند با این گوشی دوباره برند خود را سر زبان‌ها بیاندازد؟

