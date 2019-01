شیائومی در سال ۲۰۱۸ با عرضه پوکوفون F1 توجهات بسیار زیادی را جلب کرد. زیرا این گوشی از امکانات گوشی‌های پرچم‌دار بهره می‌برد ولی با قیمت یک گوشی میان‌رده به فروش می‌رسد. با توجه به این استقبال، کاملا طبیعی است که در سال ۲۰۱۹ شاهد نسل دوم این گوشی خواهیم بود. طبق گزارش‌های منتشر شده، این گوشی پوکوفون F2 نام دارد و در نیمه اول سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد. در این میان، با توجه به گزارش‌های پراکنده مربوط به این گوشی، یک رندر مفهومی از طراحی آن منتشر شده است.

اولین چیزی که در این طراحی توجهات را به خود جلب می‌کند، کوچک شدن اندازه بریدگی نمایشگر و قطره‌ای شکل شدن آن است. با توجه به محبوبیت این نوع بریدگی نمایشگر، احتمالا شاهد چنین مشخصه‌ای در طرح نهایی خواهیم بود. همچنین دوربین دوگانه، از مرکز پنل پشتی به گوشه منتقل شده است.

طراحی پوکوفون F2 در این رندر مفهومی، تا حد زیادی یادآور گوشی Mi Play است. البته همانطور که گفتیم چنین طرحی را به هیچ عنوان نباید جدی بگیریم و شاید شیائومی در نهایت فکرهای دیگری در سر داشته باشد. مهم‌ترین ویژگی F1، به غیر از قیمت عالی، بهره‌گیری از تراشه قدرتمند و باتری حجیم بود و مطمئنا در رابطه با این گوشی باید انتظار ارائه چنین مشخصه‌هایی را داشته باشیم.

