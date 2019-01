اگرچه ایده ساعت هوشمند مجهز به دوربین ایده‌ی جدیدی محسوب نمی‌شود، اما رویکرد ال‌جی برای عملی کردن چنین مفهومی بسیار جالب است. شرکت ال جی به تازگی پتنتی را در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا ثبت کرده که نشان‌دهنده‌ی یک ساعت هوشمند مجهز به دوربین ماژولار است. در این طرح، کاربر خیلی راحت می‌تواند دوربین را به ساعت هوشمند وصل یا از آن جدا کند. از آنجایی که این دوربین به بند ساعت هوشمند وصل می‌شود، کاربران بدون هیچ دردسری برای عکس‌برداری می‌توانند از آن استفاده کنند.

در این پتنت دوربین‌های مختلف با اندازه‌های گوناگون نشان داده شده که برای وصل کردن آن‌ها به ساعت هوشمند‌ هم می‌توان از روش‌های متنوعی استفاده کرد. علاوه بر این که می‌توان دوربین را به‌عنوان بخشی از بند ساعت اضافه کرد، با یک نوع کلیپس هم می‌توان آن را به راحتی در بخش‌های مختلفی تعبیه کرد.

اگرچه معلوم نیست چنین پتنتی هیچوقت به یک محصول حقیقی بدل شود، اما ایده‌ی بهره‌گیری ساعت هوشمند‌ از دوربین ماژولار ایده‌ی جذابی محسوب می‌شود و عملی کردن آن هم چندان غیرممکن نخواهد بود. اگر ال‌جی چنین محصولی را عرضه نکند، شاید در آینده‌ی نزدیک شرکت دیگری دست به کار شود.

منبع: Phone Arena

منبع متن: digikala