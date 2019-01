اولین عکس واقعی از گلکسی اس۱۰ منتشر شد

چند دقیقه پیش حساب کاربری @evleaks در توییتر که چند سالی است تصاویر و عکس‌های گوشی‌های معرفی نشده را منتشر می‌کند، اولین عکس واقعی از پرچمدار بعدی سامسونگ یعنی گلکسی اس۱۰ را منتشر کرد.

به گفته او، این عکس متعلق به گوشی سامسونگ با اسم کد beyond 1 است. اما این کد یعنی چی؟ همانطور که می‌دانید، گلکسی اس۱۰ در چهار نسخه مختلف عرضه خواهد شد. مدل پایه که نمایشگر LCD و بدون خمیدگی در کناره‌ها را دارد، با کد Beyond 0 عرضه می‌شود و احتمالا گلکسی اس۱۰ لایت، نام خواهد گرفت.

نسخه بعدی که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، نسخه معمولی گلکسی اس۱۰ است که درواقع جایگزین گلکسی اس۹ خواهد شد و نمایشگر SuperAMOLED با خمیدگی در کناره‌ها را دارا خواهد بود. این گوشی با اسم کد beyond 1 عرضه می‌شود. گوشی گلکسی اس۱۰ پلاس نیز با کد beyond 2 عرضه خواهد شد و سرانجام نسخه پشتیبانی کننده از شبکه ۵G که رده بالاترین مدل گلکسی اس۱۰ است، با کد beyond 2 5G عرضه می‌شود.

جدا از مشخصات سخت‌افزاری، بگذارید طراحی بخش جلوییی گلکسی اس۱۰ را با توجه به عکس بالا، بررسی کنیم. همانطور که شاهد هستید، خمیدگی‌های کنار نمایشگر، نسبت به دو نسل قبلی این گوشی کمتر شده است. جایگاه دوربین سلفی نیز همچنان کمی بزرگ به نظر می‌رسد اما نکته ناامید کننده، حضور حاشیه پایینی نمایشگر است. اگرچه در بخش بالایی نمایشگر شاهد حاشیه اندک و کوچکی هستیم اما در بخش پایینی، دوباره شاهد حضور حاشیه بزرگ‌تری هستیم و این باعث شده تا تقارن در طراحی بخش جلویی محصول به وجود نیاید.

اندازه حاشیه مشکی رنگ بالای نمایشگر با اندازه حاشیه مشکی رنگ کناره‌های نمایشگر و با اندازه حاشیه مشکی پایین نمایشگر، کاملا متفاوت است و هچی تقارنی در این اندازه‌ها دیده نمی‌شود. یکی از نکات برتر طراحی آیفون X این بود که به جز بخش بریدگی بالای نمایشگر، حاشیه‌های صفحه نمایش دستگاه در تمامی بخش‌ها هم اندازه بود و ظاهری دلچسب‌تر به بخش جلویی دستگاه بخشیده بود.

جدا از این تصویر، دیگر جزئیات طراحی دستگاه مشخص نشده است. همچین رابط کاربری دستگاه نیز همانطور که انتظار می‌رفت، One UI بر پایه اندروید پای است. رابط ناوبری مبتنی بر ژست‌های حرکتی نیز در این گوشی فعال شده است اما احتمالا امکان فعال کردن سه دکمه کلاسیک برای ناوبری در اندروید نیز در این گوشی وجود خواهد داشت.

دیگر نکته‌ای که evleaks درباره گلکسی اس۱۰ توییت کرده است، امکان شارژ بی‌سیم معکوس در این گوشی است. این ویژگی را اولین بار با گوشی هواوی میت ۲۰ پرو دیده بودیم که این گوشی می‌توانست دیگر گوشی‌های پشتیبانی کننده از شارژ بی‌سیم را به کمک این تکنولوژی شارژ کند. حالا همین تکنولوژی به گلکسی اس۱۰ نیز خواهد آمد و به کمک این گوشی می‌توان دیگر گوشی‌ها و یا حتی ساعت‌های هوشمند پشتیبانی کننده از شارژ بی‌سیم Qi را شارژ کرد.

شما درباره طراحی گلکسی اس۱۰ چه فکر می‌کنید؟ آیا این طراحی مطابق همان چیزی است که از این گوشی انتظار داشتید یا خیر؟

منبع: Evan Blass

