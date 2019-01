ارزش سهام اپل ۵۷ میلیارد دلار کاهش یافت

بعد از انتشار نامه تیم کوک در رابطه با کاهش تخمین درآمد دریافتی، ارزش هر سهم کمپانی اپل به ۱۴۴ دلار رسیده که این یعنی شاهد کاهش ۱۴ دلاری قیمت سهام نسبت به قبل از انتشار نامه مذکور هستیم. در حال حاضر، ارزش سهام اپل در کمترین حد خود طی یک سال و نیم گذشته قرار دارد. با توجه به وضعیت فعلی، ارزش این کمپانی کمتر از کمپانی‌های مایکروسافت، آمازون و گوگل است و روی هم رفته، نامه تیم کوک منجر به کاهش ۵۷ میلیارد دلاری ارزش شرکت اپل شده است.

در نامه موردنظر، مدیرعامل اپل در رابطه با دلایل فروش پایین‌تر از حد انتظار آیفون‌ها به موارد زیادی از جمله جنگ تجاری با چین و برنامه تعویض رایگان باتری این گوشی‌ها اشاره کرده است. البته انتشار این نامه فقط شرکت اپل را تحت تاثیر قرار نداده و گریبان شرکت‌های تامین‌کننده را هم گرفته. به گزارش Business Insider، یکی از شرکت‌های اتریشی به نام AMS که تامین‌کننده بخشی از قطعات سیستم تشخیص چهره آیفون‌ها است، با کاهش ۲۰ درصدی ارزش سهام خود روبرو شده است.

اپل‌ در سال گذشته توانست به یک شرکت ۱ تریلیون دلاری بدل شود ولی از آن زمان، ارزش سهام این شرکت همواره در یک روند نزولی حرکت کرده است. در دوران اوج، ارزش این شرکت به ۱.۱ تریلیون دلار هم رسید ولی تا حالا ارزش این کمپانی حدود ۴۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

