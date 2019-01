تمام مشخصات شیائومی می ۹ لو رفت

چندی پیش گزارشی در رابطه با تعبیه دوربین سه‌گانه در پنل پشتی شیائومی می ۹ منتشر شد و حالا به لطف یک گزارش دیگر، می‌توانیم به تمام مشخصات این گوشی اشاره کنیم.

اول از همه با مشخصات دوربین‌های اصلی آغاز می‌کنیم. همانطور که انتظار داشتیم، شیائومی می ۹ از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد ولی ترکیب آن احتمالا مطابق انتظارات کاربران نیست. در حقیقت، دوربین اصلی مجهز به سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است و در کنار آن یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی و یک دوربین سه‌بعدی ToF قرار دارد.

این گوشی مجهز به نمایشگر ۶.۴ اینچی است که از نسبت تصویر ۱۹:۹، فناوری AMOLED و رزولوشن ۲۱۶۰ در ۱۴۴۰ بهره می‌برد و یک دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی هم در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل آن قرار دارد. در واقع، به‌نظر می‌رسد پنل جلویی آن تا حد زیادی مشابه وان‌پلاس ۶T خواهد بود و پنل پشتی آن هم-به‌خصوص در زمینه‌ی چینش دوربین‌ها-یادآور هواوی P20 پرو است؛ زیرا مانند این گوشی، دو تا از دوربین‌ها در یک بخش قرار دارند و دوربین سوم در یک بخش جداگانه تعبیه شده است. تمام این دوربین‌ها هم در بخش فوقانی سمت چپ پنل پشتی قرار می‌گیرند.

مطابق انتظار، قلب تپنده این گوشی تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ به همراه مودم پیشرفته X24 خواهد بود. مدل پایه آن هم از ۶ گیگابایت حافظه و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و با قیمت ۲۹۹۹ یوان (معادل ۴۳۶ دلار) به فروش خواهد رسید. شیائومی برای این گوشی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر استفاده می‌کند و انرژی آن هم از طریق یک باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌شود ولی متاسفانه شاهد پشتیبانی از شارژ بی‌سیم نخواهیم بود. با توجه به اینکه قرار است این گوشی در ماه مارس عرضه شود، پس معرفی آن در نمایشگاه MWC چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

مانند دیگر شایعات دنیای تکنولوژی، بهتر است تا زمان انتشار اخبار موثق‌تر، چنین گزارش‌هایی را با دیده‌ی شک و تردید نگاه کنیم. به همین خاطر برای اطمینان بیشتر، توصیه می‌شود تا انتشار گزارش‌های بیشتر در رابطه با مشخصات این گوشی صبر کنیم.

