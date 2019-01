تماشا کنید: اولین ویدیو از گوشی تاشو شیائومی لو رفت!

نمایشگرهای تاشو در حال حاضر یکی از جذاب‌ترین موضوعات در دنیای تکنولوژی به حساب می‌آیند و شرکت‌ها به دنبال این هستند تا بتوانند لقب اولین عرضه کننده گوشی‌هایی با نمایشگر تاشو را به خود اختصاص دهند. هواوی، سامسونگ و موتورولا، هر سه تایید کرده‌اند که در حال روی چنین گوشی‌هایی هستند. امروز اما شیائومی را هم باید بازیگر جدید این رقابت بدانیم.

evleaks، یکی از لو دهندگان قابل اعتماد، چند ساعت پیش توییتی منتشر کرد که در آن یک گوشی تاشو در حال کار کردن را نمایش می‌دهد که می‌تواند از دو سمت چپ و راست به داخل خم شده و تبدیل به یک گوشی شود. هر دو لبه به سمت پشت دستگاه خم می‌شوند و یک تبلت را به یک گوشی هوشمند تبدیل می‌کنند تا با دستگاهی واقعا هیجان انگیز روبرو باشیم.

البته evleaks مشخصا اعلام کرده که صحت این ویدیو را تایید نمی‌کند و حتی رسما هم اعلام نکرده که به شیائومی تعلق دارد. خیلی کم پیش می‌آید که evleaks از صحت انتشار چیزی مطمئن نباشد اما در هر صورت، اگر این ویدیو واقعی باشد، باید انتظار یک گجت هیجان انگیز را داشته باشیم.

قبل از هر چیز، با توجه به رابط کاربری دستگاه، به نظر می‌رسد که رام MIUI روی این محصول نصب شده باشد که این یعنی این دستگاه متعلق به شیائومی است. نکته دوم رابط کاربری دستگاه است که چقدر خوب در مقابل تا شدن نمایشگر واکنش نشان می‌دهد و رابط کاربری را با توجه به اندازه نمایشگر، تغییر می‌دهد. با نگاه کردن به نوار بالایی و پایینی اپلیکیشن گوگل مپ که در این محصول باز می‌شود، می‌توان تغییرات رابط کاربری را به محض خم شدن نمایشگر، مشاهده کرد.

همچنین مشخص است که با تا کردن نمایشگر به سمت داخل، این نمایشگر به صورت کامل تا نمی‌شود و خمیدگی‌هایی در کنار نمایشگر به وجود می‌آید. این یعنی هنوز شیائومی نتوانسته مثل سامسونگ نمایشگر را به صورت کامل و مثل یک برگه کاغذ تا کند که این موضوع احتمالا بیش از آن که به محدودیت‌های نمایشگر دستگاه برگردد، به محدودیت‌های اجزای درون محصول بر می‌گردد که اجازه تا شدن کامل را نمی‌دهد.

شما درباره این ویدیو و به طور کلی این محصول چه فکر می‌کنید؟ آیا این طراحی و تکنولوژی را آینده موبایل‌ها در سال ۲۰۱۹ و سال‌های بعد می‌دانید یا به نظر شما گوشی‌ها در آینده نیز به شکل گوشی‌های امروزی با یک نمایشگر تخت خواهند بود؟

منبع: GSMArena

