موسسه Counterpoint Research در آخرین تحقیقات خود، بازار گوشی‌های گران‌قیمت را در سراسر دنیا بررسی کرده است. اگرچه اعداد و ارقام نتیجه این تحقیق ممکن است شما را شگفت زده نکند اما سهم اپل از این بازار قطعا بیشتر از آن چیزی است که شما انتظار دارید.

به نقل از Counterpoint، بازار جهانی اپل برای گوشی‌هایی با قیمت بیشتر از ۸۰۰ دلار، عدد فوق العاده ۷۹ درصد را نشان می‌دهد. متاسفانه Coutnerpoint شرکت‌هایی که در ۲۱ درصد باقی مانده از این بازار هستند را اعلام نکرده است اما می‌توانیم حدس بزنیم که ۲۱ درصد مابقی را نیز دو شرکت سامسونگ و هواوی به خود اختصاص داده‌اند.

از این جهت این مورد را حدس می‌زنیم که به نقل از Coutnerpoint، باقی ۲۱ درصد را گوشی‌هایی با قیمت بالاتر از ۴۰۰ دلار تشکیل می‌دهند و با توجه به اینکه سامسونگ و هواوی، رتبه‌های اول و دوم تولیدکنندگان گوشی در دنیا را به خود اختصاص داده‌اند، می‌توان با اطمینان گفت که این ۲۱ درصد را سامسونگ و هواوی تشکیل می‌دهند.

در دسته بندی گوشی‌هایی با قیمت بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دلار، سامسونگ با ۲۵ درصد از سهم بازار، رتبه اول را دارد. رتبه دوم اپل با ۲۱ درصد و رتبه سوم هواوی به با ۱۷ درصد است. رتبه‌های بعدی را هم شرکت‌های ویوو، اوپو و شیائومی به خود اختصاص داده‌اند و ۱۴ درصد پایانی، متعلق به دیگر شرکت‌های تولید کننده گوشی هوشمند است.

در بازار گوشی‌های رده بالا که قیمت‌هایی بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ دلار دارند، جنگ واقعی بین سامسونگ و اپل است که در این رده، اپل با ۶۱ درصد و سامسونگ با ۲۱ درصد، بازار گوشی‌های این رده را قبضه کرده‌اند.

نمودار نشان دهنده این آمار و ارقام، به شرح عکس زیر است:

نمودار بالا تمام اطلاعات لازم را به ما نشان نمی‌دهد. برای مثال هواوی در حال حاضر ۱۲ درصد از بازار گوشی‌های رده بالا را به خود اختصاص داده است. اولین باری که هواوی آماری در رابطه با این موضوع داد، در سه ماهه مالی گذشته بود که هواوی ۹ درصد از بازار گوشی‌های رده بالا را به خود اختصاص داده بود. بیش از هر چیز دیگری، ما می‌توانیم موفقیت و رشد هواوی را در صنعت ساخت گوشی‌های هوشمند ببنیم و حتی این شرکت در سال ۲۰۱۸ رکورد فروش خود را هم شکسته بود.

دیگر اطلاعاتی که در گزارش Counterpoint آمده، رشد شرکت وان پلاس است. این شرکت با سرعت بالایی در حال همه‌گیر شدن در کشور‌های هند، بریتانیا و چین است. در هند، وان پلاس توانسته رتبه اول فروش گوشی‌های رده بالا را به خود اختصاص دهد که این رتبه پیش از این به شرکت سامسونگ تعلق داشت. اصلا بعید نیست که در نمودار بالا که مشاهده کردید در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹، شاهد حضور نام وان پلاس نیز باشیم. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟ گزارش کامل Counterpoint را می‌توانید از این لینک مشاهده کنید.

