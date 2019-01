پس از ابلاغ حکم دادگاه منطقه مونیخ، فروش آیفون ۷ و ۸ در فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین اپل در کشور آلمان متوقف شد. طبق این حکم، این مدل‌ها پتنت مربوط به کاهش مصرف انرژی در مواقع روشن بودن مودم که در اختیار شرکت کوالکام است، نقض کرده‌اند.

کوالکام در اقصی نقاط جهان شکایت‌های متعددی را علیه اپل ثبت کرده است.

اگرچه حکم مربوط به نقض پتنت‌های کوالکام در ماه گذشته صادر شده بود، اما شرکت کوالکام برای اینکه بتواند این حکم را اجرایی کند، باید اوراق قرضه به ارزش ۱.۵ میلیارد دلار به دادگاه ارائه می‌داد که حالا با انجام این کار، حکم مذکور عملی شده است. این مقدار اوراق قرضه نشان می‌دهد که کوالکام برای مقابله با شرکت اپل کاملا جدی است و اگر در دادگاه تجدیدنظر حکم نهایی به نفع اپل صادر شود، این شرکت می‌تواند بخشی از این پول را به‌عنوان خسارت مربوط به ممنوعیت فروش آیفون‌های موردنظر دریافت کند. به همین خاطر، آیفون ۷، آیفون ۷ پلاس، آیفون ۸ و آیفون ۸ پلاس در فروشگاه اینترنتی اپل در آلمان و ۱۵ فروشگاه فیزیکی اپل که در این کشور قرار دارند، دیگر به فروش نمی‌رسند.

هنوز معلوم نیست که آیا فروشگاه‌های ثالث و اپراتورهای مخابراتی می‌توانند به فروش این گوشی‌ها ادامه دهند یا نه. باید خاطرنشان کنیم در حکم دادگاه به فروشگاه‌های ثالث اعلام شده که باید فروش این آیفون‌ها را متوقف کنند. اما در ماه دسامبر اپل اعلام کرد که اپراتورها و دیگر فروشگاه‌ها می‌توانند این گوشی‌ها را به فروش برسانند.

درگیری حقوقی بین اپل کوالکام از سال ۲۰۱۷ بر سر اینکه کوالکام مودم‌های خود با قیمت بسیار بالایی در اختیار شرکت اپل قرار می‌دهد، آغاز شد. در جواب هم کوالکام در اقصی نقاط جهان شکایت‌های متعددی را علیه اپل ثبت کرده است. در چین هم شکایت کوالکام موفقیت‌آمیز بوده ولی اپل با ارائه‌ی آپدیت نرم‌افزاری توانست حکم ممنوعیت فروش آیفون‌های موردنظر را دور بزند.

منبع: The Verge

The post در پی حکم دادگاه فروش آیفون ۷ و ۸ در آلمان متوقف شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala