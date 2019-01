با وجود اینکه هواوی همواره برای نسل جدید پرچم‌داران خود از باتری‌های بزرگ‌تری استفاده می‌کند، ثابت ماندن ظرفیت باتری در گوشی‌های گلکسی اس ۷، اس ۸ و اس ۹ با انتقادات زیادی روبرو شده است. با این حال، به‌نظر می‌رسد در مورد مدل‌های گلکسی اس ۱۰ شاهد چنین قضیه‌ای نخواهیم بود و سامسونگ می‌خواهد رویکرد جدیدی را اتخاذ کند.

در تصویر جدیدی که افشاگر معروف دنیای تکنولوژی،Ice Universe منتشر کرده، ظاهرا گلکسی اس ۱۰ معمولی از باتری ۳۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. این یعنی در مقایسه با گلکسی اس ۹ شاهد افزایش ظرفیت ۵۰۰ میلی‌آمپر ساعتی هستیم و ظرفیت آن برابر با باتری گلکسی اس ۹ پلاس خواهد بود.

در رابطه با گلکسی اس ۱۰ پلاس هم به‌نظر می‌رسد این گوشی از باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. در رابطه با این ظرفیت هم مدتی پیش گزارشی منتشر شده بود. در نهایت اگر این موضوع حقیقت داشته باشد، پس این گوشی از لحاظ ظرفیت باتری همتای گلکسی نوت ۹ و هواوی میت ۲۰ است.

در آخر، باید به ظرفیت باتری گلکسی اس ۱۰ لایت اشاره کنیم که ۳۱۰۰ میلی‌آمپر ساعت است. اگرچه به‌نظر بسیاری از کاربران چنین ظرفیتی بسیار پایین است، باید بگوییم این گوشی اندکی کوچک‌تر از گلکسی اس ۹ محسوب می‌شود که از باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی بهره می‌برد. علاوه بر این، گوشی مذکور از تراشه کاراتر و نمایشگر مجهز به رزولوشن پایین‌تر بهره می‌برد که این دو عامل تاثیر بسزایی در کاهش مصرف باتری دارند.

طبق اخبار منتشر شده، گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ در تاریخ ۲۰ فوریه (۱ اسفند) معرفی خواهند شد.

