ساعاتی قبل نخستین تصاویر رندر گوشی هواوی P30 منتشر شد. هواوی P30 از دوربین سه‌گانه بهره می‌برد که به‌صورت عمودی در گوشه‌ی سمت چپ پنل پشتی تعبیه شده‌اند و در پایین آن‌ها یک فلش LED قرار دارد. در بالای نمایشگر هم دوربین سلفی در بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل جای گرفته است. روی هم رفته در بخش‌های مختلف نمایشگر، حاشیه‌ها تقریبا هم‌اندازه و بسیار باریک هستند و فقط در بخش پایینی، حاشیه‌ی موردنظر کمی بزرگ‌تر است.

هواوی P30 از رنگ‌های گرادیان بهره می‌برد که با توجه به علاقه زیاد این شرکت به چنین مشخصه‌ای، این موضوع اصلا عجیب نیست.

از آنجایی که در هیچ بخشی از بدنه اثری از جایگاه حسگر اثر انگشت دیده نمی‌شود، پس مطمئنا این گوشی از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره می‌برد. اندازه نمایشگر حدود ۶ اینچ است و این گوشی از ابعاد ۱۴۹.۱ در ۷۱.۴ در ۷.۵ میلی‌متری بهره می‌برد. البته برآمدگی دوربین، ضخامت این گوشی را به ۹.۳ میلی‌متر می‌رساند.

یکی دیگر از نکات قابل توجه در رابطه با طراحی این گوشی، وجود جک هدفون است و در سمت راست بدنه هم دکمه رنگی پاور دیده می‌شود که زیر دکمه تنظیم صدا قرار دارد. همچنین این گوشی از پورت USB-C بهره می‌برد.

دوربین اصلی این گوشی از سنسور ۳۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و این دوربین سه‌گانه قادر به ارائه‌ی زوم اپتیکال ۵ برابری خواهند بود. در رابطه با دوربین سلفی هم باید انتظار دوربین ۲۴ مگاپیکسلی داشته باشیم. قلب تپنده‌ی این گوشی هم تراشه قدرتمند کایرین ۹۸۰ خواهد بود. هنوز در رابطه با تاریخ معرفی این گوشی گزارش موثقی منتشر نشده ولی احتمال معرفی آن در نمایشگاه MWC وجود دارد.

