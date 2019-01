اپل با نصب یک بیلبورد در لاس وگاس رقبا را به سخره گرفت

یکی از تکیه کلام‌های مربوط به شهر لاس وگاس که بارها در فیلم‌ها و سریال‌های آمریکایی تکرار شده، عبارت What happens in Las Vegas, stays in Las Vegas (آنچه که در وگاس اتفاق می‌افتد، در وگاس باقی می‌ماند) است. و حالا اپل با بهره‌گیری از این عبارت، در شهر لاس وگاس که تا چند روز دیگر میزبان نمایشگاه CES است، بیلبوردی را نصب کرده که نقض حریم خصوصی رقبا را به صورت غیر مستقیم به سخره گرفته است.

در این بیلبورد نوشته شده:«آنچه در آیفون شما اتفاق می‌افتد، در آیفونتان باقی می‌ماند.»

در این بیلبورد بدنه پشتی آیفون X، آیفون XS یا آیفون XS مکس دیده می‌شود و با فونت بسیار بزرگ نوشته شده: «آنچه در آیفون شما اتفاق می‌افتد، در آیفونتان باقی می‌ماند.» در پایین بیلبورد هم آدرس صفحه وب مربوط به بخش حریم خصوصی اپل ذکر شده است. این بیلبورد از زمان نصب تا حالا، توجهات بسیاری از کاربران را جلب کرده و سروصدای زیادی راه انداخته است.

اپل معمولا در نمایشگاه‌هایی مانند CES حاضر نمی‌شود اما با نصب این بیلبورد، مطمئنا می‌تواند توجه بسیاری از کاربرانی که به قصد بازدید از نمایشگاه CES وارد لاس وگاس می‌شوند، جلب کند. بسیاری از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه، با مشکلات مربوط به نقض حریم خصوصی دست و پنجه نرم می‌کنند و اپل با این کار می‌خواهد این موضوع را به کاربران موردنظر گوشزد کند.

