در ماه‌های اخیر به‌صورت فزاینده حجم خبرهای مربوط به فناوری نمایشگر تاشو افزوده یافته است. به غیر از سامسونگ که بعد از سال‌ها آزمون و خطا موفق شده در این زمینه به نتایج قابل توجهی دست پیدا کند، دیگر شرکت‌ها هم وارد عمل شده‌اند. یکی از مشهورترین آن‌ها شرکت چینی BOE است که از نمونه اولیه نمایشگر تاشو خود پرده‌برداری کرده است.

همین ابتدای امر به مشخصات این نمایشگر نگاهی می‌اندازیم. همانطور که گفتیم که این محصول نمونه‌ی اولیه پنل AMOLED انعطاف‌پذیر است که از اندازه ۷.۶۵ اینچی و رزولوشن ۲۰۴۸ در ۱۵۳۶ بهره می‌برد. از دیگر ویژگی‌های شاخص آن، می‌توانیم به حداکثر روشنایی ۳۸۰ نیت، و زمان پاسخگویی ۱ میلی‌ثانیه‌ای اشاره کنیم.

تمام این مشخصات چندان قابل توجه نیستند بلکه نقطه قوت این نمایشگر تاشو چیز دیگری است. شرکت BOE ادعا می‌کند شعاع بخش مرکزی نمایشگر در حالت خمیده فقط ۱ میلی‌متر است. البته این نمایشگر هنوز در حالت آزمایشی قرار دارد و به همین خاطر در صورت ارائه محصول نهایی می‌توان صحت و سقم این ادعا را مورد بررسی قرار داد. اما با توجه به ویدیو منتشر شده، مکانیزم خم شدن این نمایشگر بسیار روان است و این موضوع از لحاظ تجربه کاربری اهمیت بسیار زیادی دارد. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که شعاع بخش خمیده شده از لحاظ طراحی اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند زیبایی گجت تاشو را دوچندان کند.

شرکت BOE در ادامه در رابطه با این نمایشگر تاشو گفته که می‌تواند بدون مواجهه با مشکل حدود ۱۰۰ هزار بار تا شود. اگرچه این عدد به نظر چندان زیاد نیست، اما با توجه عمر متوسط دیگر گجت‌ها، عدد منطقی محسوب می‌شود. در نهایت باید ببینیم که این نمایشگر تاشو چه زمانی در گجت‌های نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آیا شرکت BOE می‌تواند در این زمینه به رقیب قدر سامسونگ بدل شود یا نه.

