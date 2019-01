اپل برای مشکل خمیدگی آیپد پرو ۲۰۱۸ توضیحات بیشتری ارائه داد

گزارش‌های مربوط به خمیدگی آیپد پرو ۲۰۱۸ از کمی بعد از عرضه‌ی آن‌ها آغاز شد و برخی از کاربران اعلام کردند که آیپد مذکور از همان ابتدا دارای بدنه خمیده بوده است. در جواب به این ادعاها، اپل اعلام کرد که این خمیدگی بسیار اندک نتیجه‌ی فرایند خنک‌سازی بدنه است و به‌هیچ‌عنوان یک مشکل محسوب نمی‌شود.

حالا اپل در بخش پشتیبانی وب‌سایت خود برای توضیح بیشتر در رابطه با این خمیدگی، فرایند ساخت بدنه آیپد پرو ۲۰۱۸ را با جزئیات بیشتری شرح داده‌ است. اپل در بخشی از توضیحات خود نوشته: «برای اولین بار در آیپد، نوارهای آنتن در فرایندی تحت عنوان co-molding تولید شده‌اند. در این فرایند که در دمای بالا انجام می‌شود، پلاستیک به درون کانال‌هایی تزریق می‌شود و سپس با حفره‌های میکروسکوپی موجود در بدنه آلومینیومی پیوند می‌خورد. پس از خنک شدن پلاستیک، با بهره‌گیری از دستگاه‌های CNC، این بخش با دقت زیادی تراش می‌خورد و در نهایت پلاستیک و آلومینیوم در قالب یک بدنه مقاوم، یکپارچه می‌شوند.»

اپل بار دیگر ادعای قبلی خود را هم مطرح کرده که برای خمیدگی بدنه آیپد پرو ۲۰۱۸، آستانه ۴۰۰ میکرونی در نظر گرفته و اعلام کرده این حد از خمیدگی که به اندازه ضخامت ۴ کاغذ روی هم قرار گرفته است، کاملا طبیعی به حساب می‌آید. البته اپل در بخش پشتیبانی مذکور، تصویری از خمیدگی ۴۰۰ میکرونی نمایش نداده است.

پیش از این، اپل در رابطه با امکان تعویض چنین آیپدهایی، دستورالعملی ارائه نداده بود. اما حالا نوشته اگر خمیدگی موردنظر بدنه بیشتر از ۴۰۰ میکرون باشد، کاربران می‌توانند با بخش پشتیبانی اپل تماس بگیرند.

