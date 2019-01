آمازون معمولا به اشتراک‌گذاری آمار مربوط به دستیار هوشمند الکسا تمایل چندانی ندارد. اما حالا، یکی از مقام‌های ارشد این شرکت طی مصاحبه‌ای اعلام کرده که تا حالا بیش از ۱۰۰ میلیون گجت مبتنی بر دستیار دیجیتالی الکسا به فروش رفته است. اگرچه در رابطه با اینکه چه تعداد از این گجت‌ها ساخت آمازون هستند یا این گجت‌ها عمدتا در چه دسته‌بندی‌هایی قرار می‌گیرند، اطلاعاتی ارائه نداده است. اما در هر صورت این آمار نشان می‌دهد که میلیون‌ها نفر در سرتاسر جهان از گجت‌های مجهز به الکسا استفاده می‌کنند.

در همین رابطه باید خاطرنشان کنیم چنین آماری بسیار کلی و مبهم است، زیرا مثلا نمی‌دانیم که چند درصد از این کاربران در حقیقت از دستیار دیجیتالی موردنظر استفاده می‌کنند و به صرف اینکه شخصی یک ماشین لباسشویی مجهز به الکسا را خریداری کرده، به معنای استفاده از این دستیار هوشمند نیست و شاید اصلا نداند که وسیله موردنظر از چنین قابلیتی بهره می‌برد. در حال حاضر بیش از ۲۸ هزار گجت مبتنی بر الکسا در بازار وجود دارد و به احتمال زیاد کاربران برخی از آن‌ها اصلا به‌دنبال بهره‌گیری از الکسا نیستند.

در ضمن نباید موضوع رقابت بر سر این موضوع را از قلم بیندازیم. با توجه به اینکه گوگل اسیستنت هم به بسیاری از گجت‌ها راه پیدا کرده ولی از آنجایی که تعداد زیادی از گوشی‌های اندرویدی هم به‌صورت پیش‌فرض از آن بهره می‌برند، به این راحتی‌ها نمی‌توان آمار مربوط به بهره‌گیری از این دستیار هوشمند را به دست آورد. به همین خاطر تا زمانی که گوگل آمار مشخصی را منتشر نکند، نمی‌دانیم که الکسا‌ در حال حاضر چه وضعیتی دارد.

