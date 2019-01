اطلاعات تکمیلی از گلکسی M20 لو رفت

تا قبل از پایان ۲۰۱۸، بسیاری سامسونگ را به دلیل عدم استفاده از بریدگی‌های نمایشگر، تحسین می‌کردند. اما حالا به نظر می‌رسد با سری گوشی‌های جدید گلکسی M، این شرکت نیز به لیست شرکت‌های استفاده کننده از بریدگی نمایشگر در طراحی محصولات خود، اضافه شده است. گوشی‌های گلکسی M10، گلکسی M20 و گلکسی M30، محصولاتی هستند که این روز‌ها خبرهای زیادی از آن‌ها منتشر می‌شود و احتمالا هر سه این گوشی‌ها نیز به بریدگی نمایشگر مجهز هستند.

تصویری که اخیرا از این سری گوشی‌ها منتشر شده، به بریدگی نمایشگر در گوشی گلکسی M20 بر می‌گردد. سامسونگ این نوع نمایشگر‌ها را، Inifinity-V نام گذاری کرده که حرف V از روی شکل بریدگی نمایشگر انتخاب شده است. این بریدگی کوچک‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنید و گویا قرار از یک نوار LED در کناره‌ّای این بریدگی باشد که هر موقع گوشی را روشن می‌کنید، این نوار LED نیز روشن خواهد شد.

از نظر میزان حاشیه در پایین نمایشگر، گلکسی M20 حاشیه کمتری نسبت به پرچمدار کنونی سامسونگ یعنی گلکسی نوت ۹ خواهد داشت که خبر بسیار خوبی برای این گوشی میان‌رده است. در تصویر زیر می‌توانید محافظ نمایشگر این گوشی را مشاهده کنید که اندازه حاشیه‌های نمایشگر را تقریبا به درستی نشان داده و نمای کلی بخش جلویی گلکسی M20 را هم نشان می‌دهد.

از نظر سخت‌افزاری، قرار است گوشی گلکسی M20 شباهت‌های زیادی به گلکسی M10 داشته باشد با این تفاوت که کمی ضخیم‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود. در بخش پشتی این گوشی دوربین دوگانه ۱۳ و ۵ مگاپیکسلی قرار می‌گیرد که دوربین پنج مگاپیکسلی وظیفه سنجش عمق میدان را خواهد داشت. یک فلش LED نیز زیر این دو دوربین قرار می‌گیرد. دوربین سلفی که درون بریدگی نمایشگر قرار می‌گیرد نیز ۸ مگاپیکسلی خواهد بود.

سنسور اثر انگشت این گوشی نیز در بخش پشتی دستگاه حاضر خواهد بود. جنس قسمت پشتی از پلاستیک پلی‌کربنات است اما ظاهری مثل شیشه خواهد داشت تا این گوشی ظاهر بهتری داشته باشد.

در لبه پایینی این گوشی، شاهد پورت USB-C خواهیم بود و محفظه بلندگو و جک ۳.۵ میلی‌متری دستگاه نیز در همین بخش حاضر هستند. نکته هیجان انگیز دیگر درباره این گوشی، باتری ۵۰۰۰ میلی‌آمپری است که در شایعات درباره آن شنیده بودیم. این باتری، پر ظرفیت‌ترین باتری است که سامسونگ در یک گوشی قرار داده است. سایز نمایشگر گلکسی M20 هم ۶.۱۳ اینچ خواهد بود و رزولوشن این نمایشگر Full HD+ است. پردازنده دستگاه نیز هنوز مشخص نیست اما حدس می‌زنیم از پردازنده اگزینوس ۷۹۰۴ در این گوشی استفاده شود و در کنار این پردازنده نیز، سه گیگابایت حافظه رم وجود خواهد داشت. برای حافظه داخلی نیز این گوشی در دو نسخه با حافظه داخلی ۳۲ یا ۶۴ گیگابایتی عرضه می‌شود.

منبع: GSMArena

