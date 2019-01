اولین خودروی مجهز به اندروید، اولین خودروی الکتریکی ولوو است!

اولین خودروی کاملا برقی شرکت ولوو با برند Polestar عرضه خواهد شد و حالا عکس بالا، اولین عکس از دومین خودروی Polestar است. این خودرو که Polestar 2 نام دارد، اولین خودروی کاملا الکتریکی شرکت ولوو به حساب می‌آید و مشخصات آن (حداقل روی کاغذ) بسیار شبیه به خودروهای الکتریکی رده بالایی است که در خیابان‌های دنیا تردد می‌کنند. همچنین این خودرو اولین محصولی خواهد بود که یک نسخه بومی از اندروید آتو روی آن نصب شده است.

درباره اندروید آتو نصب شده روی خودروها، اولین بار در سال ۲۰۱۴ خبرهای شنیدیم. درواقع در آن زمان خبرگزاری رویترز بود که خبر داد گوگل در حال کار روی توسعه نسخه‌ای خاص از اندروید آتو است که به صورت سیستم عامل روی خودروها نصب می‌شود و نیازی به تلفن هوشمند نخواهد داشت. گوگل نیز در کنفرانس I/O سال ۲۰۱۷ اعلام کرد که با ولوو و آئودی برای توسعه این نسخه از اندروید آتو، در حال همکاری است.

سال بعد و در کنفرانس I/O سال ۲۰۱۸، گوگل اولین نسخه از سیستم عامل اندروید آتو که روی خودروی ولوو XC40 نصب شده بود را نشان داد. این سیستم عامل در عین حالی که شباهت زیادی به سیستم پخش خود ولوو داشت، همزمان بر پایه اندروید پی ساخته شده بود. علاوه بر این‌ها، یک دکمه اختصاصی برای کار کردن با دستیار صوتی گوگل اسیستنت هم روی فرمان این خودرو نصب شده بود که می‌توانست برای پخش موسیقی و یا تغییر دمای کابین نیز، کاربرد داشته باشد.

گوگل پیش‌تر نیز سابقه کمک کردن به شرکت‌های خودروسازی در ساخت سیستم‌های سرگرمی و پخش را داشته است. برای مثال می‌توانیم به همکاری گوگل و کرایسلر اشاره کنیم که در آن زمان یک سیستم پخش بر پایه اندروید نوقا را برای یک خودرو به صورت آزمایشی، ساخته بودند. اما همکاری بین دو شرکت گوگل و ولوو از این جهت اهمیت دارد که می‌تواند اندروید را به نمایشگر‌های داخل خودرو‌ها بیاورد.

در دنیای پسا تسلا که اکنون در آن زندگی می‌کنیم، شرکت‌های خودروسازی در حال استفاده و گنجاندن نمایشگر‌های لمسی بزرگ در خودروها هستند. نتیجه تا به امروز، چندان فوق العاده نبوده و هر سیستم، مشکل مختص به خود را دارد. امروزه حتی سیستم‌هایی مثل اپل کارپلی و اندروید آتو وابسته به گوشی‌ها که روی اکثر خودروهای جدید نصب می‌شوند نیز نتوانسته‌اند تحولی در سیستم پخش و سرگرمی خودروها ایجاد کنند. از همین رو است که شرکت‌های تویوتا و لکسوس در حال توسعه یک سیستم پخش جدید بر پایه لینوکس هستند. شرکت پاناسونیک نیز در حال ساخت یک سیستم مشابه بر مبنای اندروید است و شرکت ال جی هم در تلاش است تا بتواند سیستم عامل WebOS را به خودروها بیاورد.

جدا از سیستم پخش خودروی Polestar 2 که بر پایه سیستم عامل اندروید خواهد بود، این خودرو می‌تواند با یک بار شارژ مسافت ۳۰۰ مایل یا ۴۸۲ کیلومتر را بپیماید. همچنین موتورهای الکتریکی این خودرو می‌توانند تا ۴۰۰ اسب بخار قدرت تولید کنند. طراحی خودرو از نوع fastback خواهد بود که درواقع به نظر می‌رسد این خودرو، یک نسخه اصلاح شده از مدل کانسپت ۴۰.۲ ولوو است که در سال ۲۰۱۶ معرفی شده است.

Polestar می‌گوید این خودرو که درواقع دومین خودروی تولیدی این شرکت است، اواخر سال ۲۰۱۹ وارد چرخه تولید می‌شود و با قیمتی در بازه قیمت تسلا مدل ۳ فروخته خواهد شد. این یعنی این خودرو بازه قیمتی بین ۳۵ هزار تا ۵۰ هزار دلار خواهد داشت که برای یک خودروی الکتریکی مدرن، مناسب است. این شرکت اعلام کرده که به زودی اطلاعات تکمیلی از این مدل را منتشر خواهد کرد. اولین محصول این شرکت که Polestar 1 نام دارد نیز با قیمت ۱۵۰ هزار دلار به فروش می‌رسد و یک خودروی اسپرت هایبرید است. تنها ۵۰۰ مدل از Polestar 1 تولید خواهد شد اما Polestar 2 احتمالا تولید انبوه خواهد داشت.

