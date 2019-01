اگرچه چندین ماه تا معرفی آیفون های ۲۰۱۹ فاصله داریم، اما یکی از افشاگران مشهور حوزه تکنولوژی که با بهره‌گیری از اطلاعات اختصاصی، طرح‌های مربوط به بدنه گجت‌ها خلق می‌کند، تصویری از پنل پشتی نمونه اولیه آیفون ۲۰۱۹ منتشر کرده است. در این رندر، شاهد تعبیه دوربین سه‌گانه در پنل پشتی هستیم که این سه دوربین در یک چینش مربعی شکل در بخش‌های مختلف منطقه‌ی مذکور قرار گرفته‌اند.

خالق این رندر گفته که این طرح بر اساس اطلاعات به دست آمده از بخش «تایید اعتبار مهندسی» (EVT) شرکت اپل خلق شده است. معمولا طرح‌های اولیه گجت‌های اپل در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند و به همین خاطر چنین طرح‌هایی برای اجرا شدن معمولا تغییرات زیادی را پشت سر می‌گذارند. اما باید خاطرنشان کنیم که معمولا ویژگی‌های اصلی-مانند دوربین سه‌گانه-تغییر نمی‌کنند و به احتمال زیاد این مشخصه روانه‌ی طرح نهایی خواهد شد.

در همین زمینه باید به چینش عجیب دوربین سه‌گانه اشاره کنیم که دو تا از آن‌ها در بالا و پایین سمت چپ بخش مربعی شکل قرار گرفته‌اند و دوربین سوم در مرکز آن‌ها ولی در سمت راست تعبیه شده است. شاید هم این چینش عجیب و غریب دوربین‌ها مربوط به کارایی بهتر در زمینه‌ی تشخیص عمق باشد.

با توجه به گزارش‌های اولیه، به‌نظر می‌رسد در سال ۲۰۱۹ هم شاهد عرضه ۳ آیفون جدید باشیم و احتمالا فقط مدل‌های رده بالا از دوربین سه‌گانه بهره می‌برند. خالق این رندر سابقه‌ی خوبی در زمینه‌ی طراحی محصولات اپل دارد. او ماه‌ها قبل از معرفی آیپد پرو ۲۰۱۸، رندر دقیقی از طراحی آن منتشر کرد و همچنین در رابطه با آیفون X هم شاهد رندرهای دقیقی بودیم.

