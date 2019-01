ساعاتی قبل، سامسونگ اعلام کرد که به‌زودی تعداد زیادی از تلویزیون‌های مدل ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ قادر به بهره‌گیری از بخش فیلم و سریال آیتونز خواهند بود. همچنین کاربران مستقیما از طریق تلویزیون سامسونگ خود می‌توانند محتوای موردنظر خود را بخرند یا کرایه کنند. این محتواها از طریق اپلیکیشن اختصاصی که فقط برای تلویزیون‌های سامسونگ عرضه می‌شود، در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. این تلویزیون‌ها همچنین از استاندارد استریمینگ گجت‌های اپل موسوم به «ایرپلی ۲» (AirPlay 2) پشتیبانی می‌کنند.

اپلیکیشن آیتونز برای مدل‌های ۲۰۱۹ و همچنین مدل‌های ۲۰۱۸ (بعد از آپدیت فریمور) در ۱۰۰ کشور مختلف عرضه می‌شود و این اولین باری است که به غیر از ویندوز، آیتونز روانه‌ی پلتفرم جدیدی می‌شود. البته از آنجایی که اپل قصد دارد سرویس استریمینگ ویدیو اختصاصی خود را راه‌اندازی کند، احتمالا آیتونز به‌زودی برای انواع و اقسام پلتفرم‌ها عرضه خواهد شد.

در همین حین، پشتیبانی از ایرپلی ۲ در ۱۹۰ کشور امکان‌پذیر می‌شود به کاربران گجت‌های اپل اجازه می‌دهد انواع و اقسام محتواها مانند ویدیو، عکس، موسیقی و پادکست را مستقیما به تلویزیون سامسونگ‌ خود استریم کنند. در ضمن باید خاطرنشان کنیم که به‌زودی تلویزیون‌های مدل ۲۰۱۹ سامسونگ از دستیار دیجیتالی گوگل اسیستنت هم بهره می‌برند.

