شرکت‌های HP و ایسر با ورود پردازنده‌های AMD به عرصه کروم‌بوک‌ها، هوای تازه‌ای را برای این گجت­ها ارمغان آورده‌اند. بیشتر کروم‌بوک‌ها از پردازنده‌های اینتل و حتی پردازنده‌های مبتنی بر معماری ARM بهره می‌برند و به همین خاطر چنین اقدامی، خبر مهمی برای این دسته از گجت‌ها محسوب می‌شود.

HP Chromebook 14 و Acer Chromebook 315 در سال جاری با پردازنده دو هسته‌ای AMD A4 روانه‌ی بازار می‌شوند ولی در برخی از بازارها، کاربران می‌توانند مدل مجهز به پردازنده A6 را هم انتخاب کنند.

عموما، پردازنده‌های A4 و A6 تقریبا هم رده‌ی سری پردازنده‌های پنتیوم و سلرون اینتل هستند و این یعنی، این دو مورد پردازنده‌های پایین‌رده محسوب می‌شوند که برای سیستم‌های نه‌چندان قدرتمند ولی با بهره‌وری بالا در زمینه‌ی مصرف انرژی مورد استفاده قرار می‌گیرند.HP اعلام کرده عمر باتری این کروم‌بوک حدود ۹ ساعت و این عدد برای کروم‌بوک ایسر حدود ۱۰ ساعت است.

البته AMD اعلام کرده که نسل هفتم پردازنده A6-9220C در مقایسه با رقبای پایین‌رده سریع‌تر عمل می‌کند و مثلا در وب‌گردی نسبت به سلرون N3350 اینتل، حدود ۲۴ درصد سرعت بیشتری دارد. اگرچه باید خاطرنشان کنیم AMD در مورد پردازنده A4 آمار و ارقامی اعلام نکرده است.

مدل پایه کروم‌بوک HP از ۴ گیگابایت حافظه رم، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی و نمایشگر ۱۴ اینچی با رزولوشون ۷۲۰p بهره می‌برد که تا چند هفته دیگر فروش آن با قیمت ۲۶۹ دلار آغاز می‌شود. کروم‌بوک ایسر هم از نمایشگر ۱۵.۶ اینچی ۱۰۸۰p بهره می‌برد که با قیمت ۲۷۹ دلاری در ماه فوریه روانه‌ی بازار می‌شود. البته کاربران می‌توانند مدل مجهز ۸ گیگابایت حافظه رم و نمایشگر لمسی آن را هم خریداری کنند.

منبع: The Verge

The post ایسر و HP از نخستین کروم‌بوک‌های مبتنی بر پردازنده AMD پرده‌برداری کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala