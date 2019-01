شرکت ماتریکس در نمایشگاه CES 2019 از نسل دوم ساعت هوشمند پاور واچ پرده‌برداری کرد. در نسل جدید این ساعت، نمایشگر سیاه‌وسفید کنار گذاشته شده و یک نمایشگر ۱.۲ اینچی رنگی مورد استفاده قرار گرفته است. این ساعت علاوه بر اینکه مانند مدل قبلی از طریق حرارت بدن شارژ می‌شود، برای شارژ شدن از انرژی خورشیدی هم استفاده می‌کند. مهم‌ترین ویژگی این ساعت این است که به‌لطف بهره‌گیری از این مشخصه‌ها، لازم نیست این ساعت را به یک شارژر وصل کنید.

البته قابلیت‌های پاور واچ ۲ مطمئنا قابل مقایسه با ساعت هوشمند پیشرفته‌ای مانند اپل واچ نیست. در این ساعت نمی‌توان از اپلیکیشن‌های ثالث استفاده کرد و به‌صورت محدود از نوتیفیکیشن‌ها پشتیبانی می‌کند. به گفته‌ی شرکت ماتریکس، این ساعت برای افرادی که اهل طبیعت‌گردی و کوه‌نوردی‌های طولانی مدت هستند، طراحی شده است. در ضمن باید خاطرنشان کنیم این ساعت هوشمند با اپل HomeKit و گوگل فیت هم سازگار است.

این ساعت بدنه ظریفی ندارد و سلول‌های خورشیدی به‌صورت نوار در حاشیه‌ی آن تعبیه شده که می‌تواند انرژی نور داخلی و بیرونی را دریافت کند. نمایشگر LCD رنگی آن از نوع همیشه روشن است (البته می‌توان آن را خاموش کرد) و مقاومت زیادی در برابر خراش دارد و این ساعت تا عمق ۲۰۰ متری در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند.

از جمله مهم‌ترین امکانات این گوشی می‌توانیم به رهگیری GPS، پایش ضربان قلب، قطب‌نما و قدم شمار اشاره کنیم. افرادی که روزهای متمادی در طبیعت و کوهستان‌ها حرکت می‌کنند و می‌خواهند آمار مربوط به فعالیت‌های خود را به دست آورند، احتمالا از استفاده از این ساعت هوشمند پشیمان نمی‌شوند. در حال حاضر پیش‌فروش پاور واچ ۲ با قیمت ۱۹۹ دلار آغاز شده و قیمت نهایی آن برای عرضه در ماه ژوئن، ۴۹۹ دلار است.

