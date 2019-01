روند کاهش اندازه حاشیه‌های نمایشگر بعد از اینکه گوشی‌های هوشمند را در بر گرفت، حالا با سرعت زیادی در حال حرکت در بین انواع و اقسام لپ‌تاپ‌ها است. ایسوس می‌گوید این لپ‌تاپ از «باریک‌ترین حاشیه‌های نمایشگر دنیا» بهره می‌برد. به همین خاطر، وب‌کم لپ‌تاپ ZenBook S13 در یک لبه‌ی بیرون آمده از حاشیه‌ی فوقانی که می‌توان از آن تحت عنوان بریدگی نمایشگر معکوس استفاده کرد، تعبیه شده است.

ایسوس می‌گوید نسبت تصویر به بدنه این نمایشگر، ۹۷ درصد است و به همین خاطر، حاشیه‌ی پایینی نمایشگر در پشت کیبورد پنهان شده است. این لپ‌تاپ از نمایشگر ۱۳.۹ اینچی با رزولوشن ۱۰۸۰p بهره می‌برد که به دلیل باریک بودن حاشیه‌ها، اندازه کلی آن برابر با لپ‌تاپ‌های ۱۳ اینچی است. در داخل ZenBook S13، نسل هشتم پردازنده Core i7 اینتل تعبیه شده و در کنار آن تا ۱۶ گیگابایت حافظه رم و تا ۱ ترابایت حافظه SSD قرار دارد.

این لپ‌تاپ مجهز به پردازنده گرافیکی GeForce MX150 انویدیا است که قدرت گرافیکی زیادی را برای این سیستم به ارمغان می‌آورد. مانند دیگر لپ‌تاپ‌های مدرن، ZenBook S13 از دو پورت USB-C، یک پورت USB-A و درگاه microSD بهره می‌برد. ایسوس همچنین حسگر اثر انگشت را در ترک‌پد آن تعبیه کرده است. این لپ‌تاپ در سه‌ماهه نخست سال جاری عرضه می‌شود اما کمپانی ایسوس در رابطه با قیمت آن هنوز اظهارنظر نکرده است.

منبع: The Verge

