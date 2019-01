شرکت انویدیا ساعاتی پیش در کنفرانس خود که به مناسبت رویداد CES 2019 برگزار کرده بود، از ارزان‌ترین مدل سری جدید کارت‌های گرافیک مخصوص بازی خود رونمایی کرد. کارت گرافیک RTX 2060 قیمت بسیار پایین‌تر در مقایسه با دیگر مدل‌های سری جدید RTX دارد؛ طوری که انویدیا کارت گرافیک RTX 2060 را ۳۴۹ دلار قیمت‌گذاری کرده است.

انویدیا با این کارت جدید، می‌خواهد قابلیت‌های کارت‌های گرافیک جدید انویدیا که با معماری تورینگ این شرکت ساخته شده‌اند را در قیمتی مناسب ارایه دهد؛ طوری که گیمرها می‌توانند با این کارت نسبتا ارزان قیمت، قابلیت Ray tracing این سری جدید کارت‌های گرافیک انویدیا را داشته باشند.

کارت RTX 2060 در واقع چهارمین مدل از سری جدید RTX است؛ طوری که پس از کارت‌های RTX 2080 TI و RTX 2080 و RTX 2070 قرار می‌گیرد. تمام این کارت‌ها قیمتی بیش از ۵۰۰ دلار دارند، در حالی که کارت جدید RTX 2060 با قیمت ۳۵۰ دلاری خود می‌تواند حسابی جذاب باشد.

این کارت جدید انویدیا از چیپ‌ست TU106 انویدیا استفاده می‌کند و ۱۹۲۰ هسته‌ی CUDA دارد. فراکانس پایه‌ی این کارت ۱۳۶۵ مگاهرتز و فرکانس آن در حالت بوست برابر با ۱۶۸۰ مگاهرتز است؛ طوری که مجمموعا کارت RTX 2060 انویدیا می‌تواند قدرتی تا ۶.۵ ترافلاپس را ارایه دهد.

کارت‌های سری تورینگ انویدیا هسته‌های جدید به اسم Ray Tracing Cores دارد که برای انجام پردازش‌های گرافیکی Ray Tracing به کار می‌روند. تعداد هسته‌های RT در کارت جدید RTX 2060 برابر با ۳۰ عدد و ۶ عدد از کارت RTX 2070 کمتر است؛‌ طوری که می‌وان گفت قدرت کارت RTX 2060 برای انجام پردازش‌های Ray Tracing برابر با ۵ گیگاری در ثانیه است. این رقم برای اجرای بازی‌ها با این قابلیت با وضوح‌های تصویر بالاتر از اچ‌دی کافی نیست و بدون شک انویدیا کارت ضعیف‌تری در سری RTX عرضه نخواهد کرد.

انویدیا در RTX 2060 هم‌چنین ۶ گیگابایت حافظه‌ی GDDR6 قرار داده است که با سرعت ۱۴ گیگابیت کار می‌کنند؛ در نتیجه پهنای باند حافظه‌ی این کارت ۳۳۶ گیگابایت در ثانیه خواهد بود. این مقدار پهنای باند از یک کارت GTX 1080 که حافظه‌های GDDR5X دارد و در سرعت ۱۰ گیگابیت فعالیت می‌کند، بیشتر است.

تمام پورت‌های کارت‌های سری RTX انویدیا روی RTX 2060 هم قرار دارند؛ مثل ۳ پورت DisplayPort، یک پورت HDMI و یک پورت USB Type-C

کارت GeForce RTX 2060 توسط خود انویدیا، یعنی مدل Founders Edition، از روز ۱۵ ژانویه با قیمت ۳۴۹ دلار وارد بازار خواهد شد. در همین روز می‌توانیم هم‌چنین منتظر عرضه‌ی این کارت از سوی شرکت‌های دیگر باشیم.

