اولین مانیتور بزرگ انویدیا ۵۰۰۰ دلار قیمت دارد

در رویداد CES سال گذشته بود که شرکت انویدیا، خبر از ساخت مانیتورهای بسیار بزرگی برای بازی داد؛ مانیتورهایی که به نام Big Format Gaming Display یا BFGD معرفی شدند و از نظر اندازه بیشتر شبیه به تلویزیون هستند تا مانیتور. در حالی که قرار بود در سال ۲۰۱۸ شاهد عرضه‌ی این صفحه‌های نمایش باشیم، ساعاتی پیش اولین مانیتور این سری معرفی شده است. شرکت انویدیا با همکاری HP از اولین صفحه نمایش سری BFGD رونمایی کرده‌اند.

همانطور که کم و بیش انتظارش را داشتیم، این صفحه‌های نمایش قیمتی چند برابر یک تلویزیون هم‌سایز دارند. شرکت HP از مانیتور ۶۵ اینچی خود به اسم Omen X Emperium با قیمت ۵۰۰۰ دلار رونمایی کرده است.

صفحه نمایش ۶۵ اینچی Omen X Emperium از تکنولوژی کوانتوم دات HP استفاده می‌کند که در بهترین مانیتورهای این شرکت نتیجه‌ی خوب آن را دیده‌ایم. این مانیتور از تکنولوژی G-Sync انویدیا پشتیبانی می‌کند و انویدیا هم‌چنین به صورت پیش‌فرض یک کنسول Nvidia Shield را داخل آن قرار داده است؛ یعنی می‌توان روی مانیتور Omen X Emperium از تمام قابلیت‌های یک Nvidia Shield مثل استریم بازی و فیلم یا نرم‌افزارهای مختلف دیگر، استفاده کرد.

وضوح تصویر Omen X Emperium برابر با ۴K است و این مانیتور بزرگ هم‌چنین از تکنولوژی HDR پشتیبانی می‌کند. این مانیتور سه پورت HDMI 2.0، یک پورت DisplayPort، دو پورت USB و دو پورت USB برای شارژ دستگاه‌های دیگر دارد. شرکت HP روی این مانیتور یک ساندبار هم عرضه می‌کند که حالت‌های مختلفی برای بازی و برای تماشای فیلم دارد.

مانیتور Omen X Emperium قرار است بهمن ماه امسال وارد بازار شود.

