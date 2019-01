ساعاتی قبل گوگل اعلام کرد که انتظار دارد تا آخر ماه ژانویه، تعداد گجت‌های مجهز به گوگل اسیستنت به ۱ میلیارد دستگاه برسد؛ این یعنی از ماه مه، شمار گجت‌های مجهز به گوگل اسیستنت حدود ۵۰۰ میلیون بیشتر شده است. در همین رابطه باید خاطرنشان کنیم که مدتی قبل، یکی از مقام‌های ارشد آمازون، تعداد گجت‌های مجهز به دستیار دیجیتالی الکسا را بیش از ۱۰۰ میلیون دستگاه اعلام کرد.

اگرچه چنین آماری جذاب است، اما حاوی اطلاعات مفیدی نیست.

البته باید خاطرنشان کنیم که چنین آماری چندان دقیق نیست و فقط گوگل گفته بخش اعظمی از این گجت‌ها، گوشی‌های اندرویدی هستند و در رابطه با اسپیکرهای هوشمند و دیگر گجت‌های خانگی مبتنی بر گوگل اسیستنت اعلام شده که این موارد به‌صورت فزاینده رو به افزایش هستند.

علاوه بر این خبر، گوگل اعلام کرده که گوگل اسیستنت‌ حالا در ۳۰ زبان و در ۸۰ کشور جهان در دسترس است. همانطور که گفتیم، اگرچه چنین آماری جذاب است، اما حاوی اطلاعات مفیدی نیست. همانند آمازون که در این زمینه آمار مفیدی منتشر نمی‌کند، گوگل هم تمایل چندانی به انجام این کار ندارد و فقط می‌توانیم از انتشار این عدد نتیجه بگیریم که گوگل اسیستنت حالا به یک پلتفرم غول‌پیکر بدل شده است.

