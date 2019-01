سال گذشته شرکت ال جی از تلویزیون ۶۵ اینچی رول شدنی خود پرده‌برداری کرد که البته یک مدل اولیه محسوب می‌شد. اما حالا، طبق اعلام این شرکت قرار است این تلویزیون اولد ۴K تا چند ماه دیگر روانه‌ی بازار شود. اگرچه این تلویزیون در نگاه اول مانند یک تلویزیون ۶۵ اینچی عادی است، اما فقط با فشار یک دکمه، پنل اولد آن در یک محفظه آلومینیومی قرار می‌گیرد.

این تلویزیون بسیار گران‌قیمت مناسب افرادی است که می‌خواهند در خانه یا محل کار خود تلویزیون بسیار بزرگی داشته باشند ولی این تلویزیون به چشم نیاید و در بیشتر اوقات مخفی باشد. این تلویزیون همچنین از اسپیکر ۱۰۰ واتی دالبی اتموس بهره می‌برد که می‌تواند صدای باکیفیتی را به ارمغان بیاورد.

علاوه بر باز و بسته شدن کامل تلویزیون، این محصول از حالتی تحت عنوان Line Mode هم بهره می‌برد که در این حالت، فقط بخش اندکی از تلویزیون از بدنه بیرون می‌آید و کاربران برای کارهایی مانند کنترل موسیقی، پخش تصاویر و کارهای این چنینی، می‌توانند از این حالت بهره ببرند. شرکت ال جی می‌گوید این تلویزیون به‌راحتی و بدون هیچ مشکلی تا ۵۰ هزار بار باز و بسته می‌شود. البته با توجه به اینکه این محصول از قطعات متحرک زیادی بهره می‌برد، چنین قطعاتی همواره در معرض خراب شدن قرار دارند و این موضوع می‌تواند برای خریداران بالقوه دردسرهای متعددی را به وجود بیاورد.

این تلویزیون اولد از جدیدترین نسخه سیستم‌عامل WebOS بهره می‌برد و همچنین مجهز به دستیار دیجیتالی الکسا هم هست. در ضمن مانند تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ، این تلویزیون از استاندارد ایر پلی ۲ و HomeKit اپل هم پشتیبانی می‌کند. متاسفانه اپلیکیشن آیتونز برای این تلویزیون ارائه نشده اما پشتیبانی از ایرپلی باعث می‌شود کاربران گجت‌های iOS برای استریمینگ محتواهای مختلف کار ساده‌تری در پیش داشته باشند. ال جی هنوز قیمت آن را اعلام نکرده و فقط گفته در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ در بازار عرضه می‌شود.

