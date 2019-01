اگرچه بخش موبایل HTC در سال‌های اخیر روزبه‌روز ضعیف‌تر شده، اما قسمت Vive که مربوط به هدست‌های واقعیت مجازی است، همچنان به نوآوری‌های خود ادامه می‌دهد. این شرکت ساعاتی قبل در نمایشگاه CES 2019 از دو هدست Vive Pro Eye و Vive Cosmos پرده‌برداری کرد.

هدست Vive Pro Eye از قابلیت ردیابی چشم بهره می‌برد که باعث می‌شود کاربران تنها با حرکات چشم خود در بین منوهای مختلف حرکت کنند و نیاز به استفاده از کنترلر حذف می‌شود. شرکت HTC از این فناوری تحت عنوان یک انقلاب در فضای واقعیت مجازی سازمانی یاد کرده است که نشان می‌دهد این هدست چه کاربرانی را هدف گرفته است. البته برای این که پتانسیل‌های چنین قابلیتی عملی شود، توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها باید از آن استفاده کنند.

علاوه بر این، به‌لطف قابلیت ردیابی چشم، دیگر تصاویر صرفا در مرکز نمایشگر قرار ندارند و با توجه به حرکات چشم، موقعیت آن‌ها تا حدی تغییر می‌کند تا همواره شفاف‌ترین و بهترین تصویر به نمایش در بیاید.

HTC این هدست را طوری طراحی کرده که کاربران بتوانند از آن در انواع و اقسام مکان‌ها به‌راحتی استفاده کنند. همچنین ظاهرا هدست Cosmos می‌تواند از بیش از یک کامپیوتر گیمینگ قدرت پردازشی دریافت کند که البته HTC هنوز جزئیات بیشتری در رابطه با این مشخصه اعلام نکرده است. کنترلرهای حرکتی هم بازطراحی شده‌اند و حالا تا حد زیادی به کنترلرهای آکیولس تاچ شباهت دارند.Vive Cosmos از سیستم Vive Reality بهره می‌برد که نسخه باز طراحی شده نرم‌افزار قبلی محسوب می‌شود و قرار است تجربه واقعیت مجازی را به‌صورت روان‌تری به ارمغان بیاورد.

در نهایت، HTC از اشتراک ماهانه جدیدی تحت عنوان Viveport Infinity رونمایی کرد که در ازای حق اشتراک ماهانه کاربران، این افراد اجازه‌ی دسترسی به بیش از ۵۰۰ بازی و اپلیکیشن دریافت می‌کنند.

