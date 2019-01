ساعاتی قبل شرکت سونی در نمایشگاه CES 2019 از نسل جدید تلویزیون‌های خود رونمایی کرد.Z9G از پنل ال‌سی‌دی ۸K بهره می‌برد و A9G مجهز به پنل اولد ۴K است. در رابطه با مدل Z9G بهتر است از کلمه غول‌پیکر استفاده کنیم زیرا در اندازه‌های ۸۵ و ۹۸ اینچی روانه‌ی بازار می‌شود ولی اندازه‌ی مدل‌های A9G استانداردتر است و در اندازه‌های ۵۵، ۶۵ و ۷۷ اینچی در بازار عرضه می‌شود.

هر دوی این سری جدید تلویزیون‌های سونی، از پردازنده تصاویر X1 Ultimate بهره می‌برند که طبق اعلام سونی، با بهره‌گیری از الگوریتم‌های پیشرفته می‌تواند بهتر از گذشته محتوا­های رزولوشن بالا را نمایش دهد.Z9G اولین تلویزیون تجاری ۸K سونی است و به همین خاطر این شرکت تکنولوژی‌های جدیدی را برای ارائه‌ی بهترین تصاویر در ۳۳ میلیون پیکسل آن توسعه داده است.

سونی همچنین ادعا را مطرح کرده که یک الگوریتم انحصاری برای «آپ‌اسکیل» (upscale) کردن محتوای ۴K توسعه داده که تا حد زیادی به کیفیت ۸K نزدیک خواهند شد. این الگوریتم‌ها با بهره‌گیری از یک پایگاه داده ۸K می‌توانند با جزئیات و دقت بیشتری این فرایند «آپ‌اسکیل» را انجام دهند.

از آنجایی که Z9G از پنل ال‌سی‌دی بهره می‌برد و سونی مانند پنل‌های اولد نمی‌تواند اسپیکرها را در پشت پنل قرار دهد تا حس انتشار صدا از نمایشگر به وجود بیاید، این شرکت از دو اسپیکر در بالا و دو اسپیکر در جلوی تلویزیون استفاده کرده تا صدای مشابه تکنولوژی Acoustic Surface Audio تلویزیون‌های اولد به وجود بیاید.

در رابطه با A9G اولولیت‌های فرق می‌کند و تمرکز سونی به جای تعداد پیکسل یا رزولوشن، معطوف به کیفیت تصویر بوده است. این تلویزیون از مشکی عمیق، کنتراست عالی و زاویه دید گسترده بهره می‌برد که پنل‌های ال‌سی‌دی در این موارد معمولا حرف زیادی برای گفتن ندارند. همچنین سونی می‌گوید این تلویزیون‌ها را طوری طراحی کرده که حس شناور بودن بر دیوار را به کاربران منتقل کند و به جای مشاهده بدنه، فقط تصاویر به نمایش درآمده را ببینند.

هر دوی این سری تلویزیون‌ها برای نتفلیکس کالیبره شده‌اند و از استاندارد IMAX، دالبی ویژن و دالبی اتموس پشتیبانی می‌کنند. البته باید خاطرنشان کنیم که این تلویزیون‌ها همچنان مبتنی بر سیستم‌عامل اندروید TV هستند. یکی از انتقادهای مطرح شده در رابطه با تلویزیون‌های اولد جدید سونی، سرعت پایین آن‌ها در بخش نرم‌افزاری بوده که حالا این شرکت می‌گوید این تلویزیون‌های جدید با اندروید اوریو عرضه می‌شوند که در این زمینه بسیار بهتر از گذشته شده است. سونی هنوز در رابطه با قیمت این تلویزیون‌ها و تاریخ عرضه آن‌ها اظهارنظر نکرده است.

