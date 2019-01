تلویزیون ۹۸ اینچی ۸K سامسونگ معرفی شد

سامسونگ در نمایشگاه CES 2019 از تلویزیون ۹۸ اینچی ۸K خود که از فناوری QLED بهره می‌برد، رونمایی کرد. این تلویزیون یک عضو سری تلویزیون‌های Q900 محسوب می‌شود و مدل‌های ۶۵، ۷۵، ۸۲ و ۸۵ اینچی آن هم روانه‌ی بازار خواهد شد.

این تلویزیون از الکسا و گوگل اسیستنت هم پشتیبانی می‌کند.

تمام این تلویزیون‌ها از پردازنده پیشرفته­‌ای بهره می‌برند که به گفته‌ی سامسونگ، می‌توانند انواع و اقسام محتواها را به حدود رزولوشن ۸K آپ‌اسکیل کنند. اگرچه چنین موضوعی چندان حقیقت ندارد و مثلا آپ‌اسکیل کردن محتوای ۷۲۰p به ۸K نتیجه‌ی قابل توجهی ندارد ولی حالا که تقریبا هیچ محتوای ۸K وجود ندارد، چنین فناوری‌هایی برای افزایش رزولوشن تصاویر ۴K تا حدی مثمر ثمر واقع می‌شوند. این تلویزیون علاوه بر بهره‌گیری از دستیار دیجیتالی بیکسبی، مانند دیگر تلویزیون‌های هوشمند سامسونگ از الکسا و گوگل اسیستنت هم پشتیبانی می‌کند و در ضمن نباید بهره‌گیری از آیتونز و ایرپلی ۲ را از قلم بیندازیم.

سامسونگ هنوز در رابطه با قیمت و تاریخ دقیق عرضه این تلویزیون اظهارنظر نکرده است. اما با توجه اینکه تلویزیون ۸۵ اینچی ۸K سامسونگ که در سال گذشته با قیمت ۱۵ هزار دلاری عرضه شد، پس باید انتظار قیمت بیشتری برای تلویزیون ۹۸ اینچی ۴K داشته باشیم.

