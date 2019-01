سامسونگ، ال‌جی، HTC، وان‌پلاس و شیائومی از جمله شرکت‌هایی هستند که عرضه حداقل یک گوشی ۵G مبتنی بر تراشه کوالکام را در سال ۲۰۱۹ تایید کرده‌اند. اما در نمایشگاه CES 2019، شرکت کوالکام اعلام کرد که تعداد گوشی‌های ۵G که در سال ۲۰۱۹ عرضه می‌شوند، بسیار بیشتر از این تخمین‌ها است.

به گفته‌ی این شرکت، «سازندگان بین‌المللی» تا انتهای سال ۲۰۱۹، بیش از ۳۰ گوشی ۵G مبتنی بر تراشه کوالکام را روانه‌ی بازار خواهند کرد. این یعنی در سال ۲۰۱۹ شاهد تعداد زیادی از پرچم‌داران مجهز به تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵ و مودم اسنپ‌دراگون X50 خواهیم بود.

با توجه به اخبار و گزارش‌ها، به‌نظر می‌رسد گوشی ۵G وان‌پلاس، ال‌جی G8 ThinQ و حتی پرچم‌دار ۲۰۱۹ HTC بتوانند توجهات زیادی را جلب کنند. اگرچه در حال حاضر، این مدل ۵G گلکسی اس ۱۰ است که توانسته تا حد زیادی در سرخط خبرها قرار بگیرد. گفته می‌شود این مدل گلکسی اس ۱۰ از نمایشگر بسیار بزرگ ۶.۷ اینچی بهره می‌برد و در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ روانه‌ی بازار شود. علاوه بر این، باید انتظار بهره‌گیری این مدل از ۴ دوربین اصلی و دوربین سلفی دوگانه را هم داشته باشیم.

