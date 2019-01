پس از بهره‌گیری آیفون X از سیستم تشخیص چهره ، این مشخصه دوباره به بسیاری از گوشی‌ها راه پیدا کرد. اما متاسفانه، پژوهشی جدید نشان می‌دهد که بسیاری از این گوشی‌ها، تنها با یک عکس ساده به سادگی فریب می‌خورند.

یک شرکت هلندی ۱۱۰ گوشی را مورد بررسی قرار داده که در این میان، ۴۲ تا از آن‌ها با یک عکس باکیفیت از مالک خود به‌سادگی آنلاک شدند. البته این شرکت نسخه‌های بومی و بین‌المللی و مدل‌های دو سیم‌کارته را به‌عنوان مدل‌های جداگانه حساب کرده و در نهایت تعداد این گوشی‌ها کمی بیش از ۳۰ عدد است.

در هر صورت، این بررسی نشان می‌دهد که سیستم تشخیص چهره در بسیاری از گوشی‌ها اصلا قابل اعتماد نیست و تنها با یک عکس می‌توان این سیستم امنیتی را دور زد.در این فهرست، نام گوشی‌های شرکت‌هایی مانند آلکاتل، بلک‌بری، هواوی، لنوو، نوکیا، سونی و شیائومی به چشم می‌خورد.

اگرچه بیشتر این گوشی‌ها از جمله گجت‌های میان‌رده و مقرون به صرفه محسوب می‌شوند، اما نام چند پرچم‌دار هم دیده می‌شود که از بین آن‌ها می‌توانیم به HTC U11 Plus، هواوی P20 پرو و سری گوشی‌های اکسپریا XZ2 اشاره کنیم.

در این میان باید به گوشی‌های زیادی هم اشاره کنیم که موفق به پشت سر گذاشتن این آزمایش شده‌اند. در میان آن‌ها می‌توانیم آکاتل ۳V، آنر ۱۰،HTC U12 Plus، سری گوشی‌های هواوی میت ۲۰، وان‌پلاس ۵T، وان‌پلاس ۶ و پرچم‌داران ۲۰۱۸ سامسونگ اشاره کنیم. موفقیت آیفون‌های ۲۰۱۸ هم با توجه به پیشرفته بودن سیستم تشخیص چهره آن‌ها هم چندان جای تعجب ندارد.

در نهایت، باید به گوشی‌هایی اشاره کنیم که برای سیستم تشخیص چهره حالت ساده و سخت‌گیرانه تعریف کرده‌اند. این چند گوشی که شامل پرچم‌داران ۲۰۱۸ ال‌جی و آنر ۷A می‌شود، در حالت معمولی توسط یک عکس آنلاک می‌شوند ولی در حالت سخت‌گیرانه فریب نمی‌خورند.

با عکس آنلاک نشدند با عکس فریب خوردند فقط در حالت تنظیمات ساده فریب می‌خورند Alcatel 3 Alcatel 1X Honor 7A Alcatel 5 Asus Zenfone 5 Lite LG G7 ThinQ Apple iPhone XR Asus Zenfone 5, ZE620KL LG V35 ThinQ Apple iPhone XS BlackBerry Key2 LG V40 ThinQ Apple iPhone XS Max BQ Aquaris X2 Asus Zenfone Max Plus BQ Aquaris X2 Pro Honor 10 General Mobile GM8 Honor 7C HTC U11 Plus Honor 8X Huawei P20 Honor View 10 Huawei P20 Lite HTC U12 Plus Huawei P20 Pro Huawei P Smart Plus Motorola Moto E5 Huawei Y6 2018 Motorola Moto E5 Plus Huawei Y7 2018 Motorola Moto G6 Play Huawei Mate 20 LG K9 (LM-X210EMW) Huawei Mate 20 Lite LG Q6 Alpha (LG-M700n) Huawei Mate 20 Pro Motorola Moto G6 Play Motorola Moto G6 Motorola One Motorola Moto G6 Plus Nokia 3.1 Motorola Moto Z3 Nokia 7.1 Motorola Moto Z3 Play Oukitel VU OnePlus 5T Samsung Galaxy A7 2018 OnePlus 6 Samsung Galaxy A8 (SM-A530F/DS) Oppo Find X Samsung Galaxy A8 Plus (SM-A730F) Samsung Galaxy A6 Samsung Galaxy J8 Samsung Galaxy A6 Plus Sony Xperia L2 (H3311 and H3321) Samsung Galaxy A9 Sony Xperia XZ2 (H8216 and H8266) Samsung Galaxy J6 Sony Xperia XZ2 Compact (H8314 and H8324) Samsung Galaxy Note 9 Sony Xperia XZ2 Premium Samsung Galaxy S9 Sony Xperia XZ3 Samsung Galaxy S9 Plus Vodafone Smart N9 Wiko View 2 Xiaomi Mi A2

