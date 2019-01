لنوو با تغییرات جزئی در طراحی لپ‌تاپ‌های سری ThinkPad X1 Carbon و X1 Yoga، این لپ‌تاپ‌ها را برای عرضه در سال ۲۰۱۹ آماده عرضه کرده است. با وجود اینکه در یکی دو سال گذشته شاهد طراحی‌های نوآورانه جدیدی در زمینه لپ‌تاپ‌های ویندوزی بوده‌ایم، لنوو ترجیح داده همچنان به زبان طراحی سری تینک پد پایبند بماند و با تغییرات جزئی این لپ‌تاپ‌های جدید را معرفی کند. در طول سال‌های گذشته، همواره لپ‌تاپ لنوو X1 Carbon روی استفاده از طراحی کربنی شکل تمرکز داشته اما حالا در رده بالا‌ترین نسخه از این لپ‌تاپ، کاربران می‌توانند پوشش واقعی فیبر کربن را روی لپ‌تاپ خود ببینند. این آشکارترین تغییری است که در طراحی این لپ‌تاپ ایجاد شده است.

در کنار این تغییر متریال مورد استفاده در ساخت لپ‌تاپ، ThinkPad X1 Carbon حالا سبک‌تر و نازک‌تر نیز شده است. این لپ‌تاپ ۱۴ اینچی کمتر از ۱.۱۳ کیلوگرم وزن خواهد داشت و ضخامت آن تنها به ۱۴.۹۵ میلی‌متر می‌رسد تا به این ترتیب بتواند لقب «سبک‌ترین لپ‌تاپ ۱۴ اینچی بازار» را ازآن خود کند. در کنار این موارد، پردازنده اصلی این لپ‌تاپ به نسل هشتم از پردازنده‌های Intel بروز شده است و می‌توان تا ۱۶ گیگابایت حافظه رم برای این لپ‌تاپ سفارش داد. حافظه داخلی را نیز می‌توان تا ۲ ترابایت حافظه PCIe SSD افزایش داد. برای نمایشگر نیز لنوو گزینه‌های متنوعی را در اختیار خریداران این لپ‌تاپ گذاشته است. از نمایشگر معمولی ۱۰۸۰P گرفته تا نسخه‌ای با پنل ۴K HDR و یک نمایشگر معمولی‌تر و البته کم مصرف‌تر ۱۰۸۰P، جزو این گزینه‌ها هستند. لنوو می‌گوید عمر باتری این محصول تا ۱۵ ساعت می‌تواند زیاد شود که به نوع نمایشگر انتخابی، بستگی دارد. دو پورت USB 3.1 و دو پورت USB-C Thunderbolt نیز در کناره‌های این لپ‌تاپ قرار گرفته است. پورت HDMI و پورت ۳.۵ میلی‌متری برای هدفون نیز در لبه سمت چپ این لپ‌تاپ قرار گرفته است.

























جدا از این لپ‌تاپ، لنوو همچنین مدل جدید ThinkPad X1 Yoga را هم برای سال ۲۰۱۹ معرفی کرد. تغییرات طراحی در این نسخه، بسیار قابل لمس‌تر از X1 Carbon است چرا که در نسل جدید این لپ‌تاپ، لنوو از آلومینیوم برای ساخت بدنه دستگاه استفاده کرده است. در نسل قبلی این لپ‌تاپ از ترکیب کربن و پلی‌کربنات در ساخت لپ‌تاپ استفاده شده بود اما حالا با استفاده از آلومینیوم، لنوو توانسته این لپ‌تاپ را هم نازک‌تر کرده و هم سبک‌تر و کوچک‌تر کند. X1 Yoga جدید حدود ۱۱ درصد از نسل قبلی خود نازک‌تر شده و وزن آن ۱.۳۸ کیلوگرم است. حاشیه‌های نمایشگر ۱۴ اینچی این محصول باریک‌تر شده و رنگ دستگاه نیز خاکستری شده که نام دقیق آن Iron Grey است.

لپ‌تاپ لنوو ThinkPad X1 Yoga نیز به هشتمین نسل از پردازنده‌های اینتل مجهز شده، تا ۱۶ گیگابایت حافظه رم خواهد داشت و تا ۲ ترابایت حافظه داخلی PCIe SSD را هم می‌تواند برای آن انتخاب کرد. درست مثل X1 Carbon، در این لپ‌تاپ نیز می‌توانید سه گزینه مختلف برای نمایشگر داشته باشید که شامل یک پنل ۱۰۸۰P، یک پنل با رزولوشن WQHD و پنل بهتر با رزولوشن ۴K HDR می‌شود.

























هر دو لپ‌تاپ جدید سری تینک‌پد از ماه ژوئن یا خردادماه عرضه می‌شوند که X1 Carbon قیمت پایه ۱۷۰۹ دلاری و X1 Yoga قیمت پایه ۱۹۲۹ دلاری خواهند داشت. شما درباره نسل جدید این لپ‌تاپ‌ها چه فکر می‌کنید و کدام برند را برای خرید لپ‌تاپ ویندوزی ترجیح می‌دهید؟

منبع: TheVerge

The post سری جدید لپ‌تاپ‌های لنوو ThinkPad X1 معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala