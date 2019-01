بنچمارک گلکسی اس ۱۰ لایت با اسنپدراگون ۸۵۵ منتشر شد

اگرچه گلکسی اس ۱۰ لایت در مقایسه با برادران گران‌قیمت‌تر خود از تعداد دوربین کمتر و نمایشگر تخت کوچک‌تری بهره می‌برد، اما از لحاظ تراشه تفاوتی با آن‌ها ندارد. به تازگی گیک‌بنچ نتیجه بنچمارک گوشی SM-G970U را منتشر کرده که نسخه آمریکایی گلکسی اس ۱۰ لایت محسوب می‌شود.

در این بنچمارک، گوشی مذکور از تراشه اسنپدراگون ۸۵۵ و ۶ گیگابایت حافظه رم بهره می‌برد. مدتی قبل هم بنچمارک گلکسی اس ۱۰ پلاس (مبتنی بر تراشه اگزینوس) در سرویس AnTuTu رویت شد که این گوشی هم مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم بود. البته مطمئنا مدل‌های مجهز به انواع حافظه‌های رم روانه‌ی بازار خواهد شد.

گوشی‌های گلکسی اس ۱۰-سه گوشی ۴G و شاید یک مدل ۵G-در روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) رسما معرفی می‌شوند.

اگر بخواهیم به نتیجه‌ی نهایی این بنچمارک نگاهی بیندازیم، باید بگوییم که حتی از نتایج مربوط به اسنپ‌دراگون ۸۴۵ هم پایین‌تر است. البته با توجه به اینکه هنوز نرم‌افزار این گوشی نهایی نشده و روی هم رفته مدل نهایی آن مورد بررسی قرار نگرفته، چنین موضوعی چندان جای نگرانی ندارد.

گوشی‌های گلکسی اس ۱۰-سه گوشی ۴G و شاید یک مدل ۵G-در روز ۲۰ فوریه (۱ اسفند) رسما معرفی می‌شوند و عرضه آن‌ها از اوایل ماه مارس آغاز خواهد شد. در رابطه با انتظارات از عملکرد تراشه اسنپ‌دراگون ۸۵۵، باید بگوییم که طبق بررسی‌های انجام شده ظاهرا این تراشه سریع‌تر از کایرین ۹۸۰ و A12 Bionic اپل است. البته باید خاطرنشان کنیم که در بیشتر نقاط جهان، گوشی‌های گلکسی اس ۱۰ همراه با تراشه اگزینوس ۹۸۲۰ روانه‌ی بازار می‌شوند.

