سامسونگ هم با فروش کم و کاهش سود مواجه شده است

شرکت سامسونگ الکترونیکس در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۸ توانسته بود رکورد سوددهی خود را بشکند اما در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸، اوضاع اصلا برای سامسونگ خوب نبوده است. این شرکت امروز میزان درآمد‌ها و سوددهی خود را در سه ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۸ منتشر کرده که نشان از افت درآمد و سوددهی این شرکت دارد. Samsung در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ حدود ۵۲.۵ میلیارد دلار درآمد داشت که ۱۱ درصد نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل‌تر کمتر بوده است. درآمد عملیاتی سامسونگ در این زمان نیز ۲۹ درصد کاهش داشته است.

این آمار سرمایه گذاران این غول تکنولوژی را شوکه کرده است. پیش‌تر تصور می‌شد Samsung بتواند حدود ۱۱.۷ میلیارد دلار سود عملیاتی کسب کند اما سود عملیاتی این شرکت در سه ماهه پایانی ۲۰۱۸ حدود ۱۹ درصد کمتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده است. این موضوع آنقدر شوکه کننده است که سامسونگ بلافاصله پس از انتشار این آمار، یک بیانیه در این زمینه منتشر کرده است.

دو دلیل اصلی که سامسونگ نتوانسته عملکرد موفق خود در تابستان گذشته را تکرار کند، تقاضای کم در کسب و کار حافظه و همچنین تشدید رقابت در بازار موبایل‌های هوشمند، از جمله دلایل کاهش فروش و سوددهی Samsung هستند. سامسونگ می‌گوید در کسب و کار حافظه به دلیل رکود در بازار موبایل‌های هوشمند، با مشکل مواجه شده و فروش کمتری داشته است.

برای سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ نیز Samsung انتظار دارد همچنان در بخش درآمد‌ها ضعیف عمل کند چرا که هنوز مشکل بازار حافظه حل نشده و به نظر نمی‌رسد تا سه ماه آینده اتفاقی بیفتد که به یک باره تقاضا برای حافظه‌های ساخت Samsung افزایش یابد. در عوض سامسونگ اعلام کرده که عرضه گوشی ۵G و گوشی تاشو این شرکت، می‌تواند عملکرد بخش موبایل را در درآمدها بهبود ببخشد. همچنین در حال حاضر، بازار نمایشگرهای OLED هنوز خوب است و سامسونگ انتظار دارد در این بخش نیز همچنان سود خوبی داشته باشد.

نمی‌توانیم این خبر را ببینیم و آن را با خبر کاهش درآمد‌های اپل مقایسه نکنیم. اپل نیز اعلام کرده است که در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ با کاهش درآمد روبرو شده است. هر دو شرکت Samsung و اپل از یک درد مشترک رنج می‌برند و آن اشباع شدن بازار پرچمداران است. در همین حین اپل نیز یکی از دلایل کاهش درآمدهای خود را، افت فروش محصولاتش در چین عنوان کرده و جالب است بدانید که سامسونگ نیز با همین مشکل روبرو است و بازار را به هواوی و شیائومی در کشور چین، واگذار کرده است. البته کاهش درآمد و رکود در بازار حافظه‌ها فقط مختص به سامسونگ است و اپل چنین مشکلی ندارد. در نهایت برای فهمیدن جزئیات بیشتر از میزان درآمدهای سامسونگ در سال ۲۰۱۸، باید تا پایان ماه جاری صبر کنیم.

