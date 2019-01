ساعاتی قبل، برند آلکاتل در نمایشگاه CES 2019 از دو گوشی اندرویدی پایین‌رده رونمایی کرد. آلکاتل ۱X (2019) نسبت به مدل سال قبل از نمایشگر بزرگ‌تر و بهتری بهره می‌برد. این نمایشگر ۵.۵ اینچی از رزولوشن ۱۲۸۰ در ۷۲۰ بهره می‌برد و بر روی آن یک شیشه محافظ ۲.۵ بعدی Dragontrail قرار گرفته است. با توجه به اینکه این گوشی فقط ۱۲۰ دلار قیمت دارد، چنین مشخصاتی قابل توجه است.

در زمینه‌ی دوربین اصلی هم شاهد بهبودهایی هستیم. در پنل پشتی این گوشی، در کنار دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی، یک سنسور تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی تعبیه شده است. همچنین این دوربین می‌تواند در رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه فیلم‌برداری کند. البته از آنجایی که حافظه داخلی آن تنها ۱۶ گیگابایت است، برای انجام چنین کاری، کاربران بهتر است از کارت حافظه MicroSD استفاده کنند.

این گوشی مانند مدل قبلی، مجهز به تراشه مدیاتک MT6739 (4 هسته Cortex-A53) است ولی این بار فرکانس پردازشی آن به جای ۱.۳ گیگاهرتز، بر روی ۱.۵ گیگاهرتز تنظیم شده است. در کنار آن، ۲ گیگابایت حافظه رم در نظر گرفته شده و این گوشی از نسخه ۸.۱ اندروید اوریو بهره می‌برد. در ضمن از لحاظ ظرفیت باتری هم شاهد افزایش هستیم و انرژی این گوشی را یک باتری ۳۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند.

آلکاتل ۱X (2019) از دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی بهره می‌برد که قابلیت تشخیص چهره را هم ارائه می‌دهد. دو مدل مختلف از این گوشی عرضه می‌شود که یکی از آن‌ها واجد حسگر اثر انگشت و دیگری از این مشخصه بی‌بهره است.

در کنار این گوشی، آلکاتل ۱c هم معرفی شده که مبتنی بر اندروید گو است که با قیمت ۷۰ یورو عرضه می‌شود. این گوشی از نمایشگر کوچک ۵ اینچی بهره می‌برد که دارای رزولوشن ۹۶۰ در ۴۸۰ است. در داخل بدنه یک پردازنده ۴ هسته‌ای قرار دارد و در کنار آن ۱ گیگابایت حافظه رم و ۸ گیگابایت حافظه داخلی در نظر گرفته شده است. همچنین این گوشی از کارت حافظه microSD تا حداکثر ظرفیت ۳۲ گیگابایت پشتیبانی می‌کند.

در پشت این گوشی یک دوربین ۵ مگاپیکسلی قرار دارد و دوربین سلفی هم از نوع ۲ مگاپیکسلی است. در نهایت باید خاطرنشان کنیم که این گوشی از اینترنت ۴G پشتیبانی نمی‌کند و کاربران حداکثر قادر به بهره‌گیری از امکانات اینترنت ۳G خواهند بود.

منبع: GSM Arena

The post آلکاتل از دو گوشی پایین‌رده رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala