یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های ایرفون‌های پیکسل بادز گوگل، امکان ترجمه همزمان بود. بعد از اینکه این قابلیت روانه‌ی تمام هدفون‌های مبتنی بر گوگل اسیستنت شد، حالا گوگل این مشخصه را برای اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند گوگل هوم به ارمغان می‌آورد.

این یعنی اگر از این گجت‌ها استفاده می‌کنید، می‌توانید از آن‌ها بخواهید که به‌عنوان مترجم همزمان مثلا زبان انگلیسی به فرانسه و بالعکس انجام وظیفه کنند. اگرچه در اسپیکرهای هوشمند گوگل هوم فقط با صدا سر و کار دارید، ولی در نمایشگرهای هوشمند متن محتوای مکالمات را می‌توانید مشاهده کنید.

گوگل اعتقاد دارد که این تکنولوژی به‌خصوص در بخش‌هایی مانند هتل‌ها یا مکان‌های توریستی که افراد خارجی زیادی به آن مراجعه می‌کنند، تا حد زیادی مثمر ثمر واقع می‌شود. این مشخصه طی هفته‌های آینده روانه‌ی اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند گوگل می‌شود.

گوگل اسیستنت در لاک اسکرین

اگر این مشخصه را فعال کرده باشید، با گفتن یک عبارت مخصوص و بدون دست زدن به گوشی، می‌توانید از گوگل اسیستنت استفاده کنید. اما اگر گوشی شما قفل باشد، قبل از دستیابی به این دستیار هوشمند، باید گوشی خود را آنلاک کنید. حالا گوگل می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد.

بعد از ارائه این مشخصه، در صورتی که کاربران تمایلی به استفاده از آن داشته باشند، کاربران بدون نیاز به آنلاک کردن گوشی خود می‌توانند به گوگل اسیستنت دسترسی پیدا کنند و کارهای ساده‌ای مانند جستجوی اینترنتی، ایجاد آلارم و کارهای اینچنینی را انجام دهند. همچنین گوگل قابلیت دیگری را هم ارائه می‌کند که به گوگل اسیستنت اجازه می‌دهد به مواردی از لاک اسکرین دسترسی پیدا کنند. این موارد شامل قرارهای ملاقات، جزئیات سفر و دیگر موارد است.

منبع: Android Authority

The post قابلیت ترجمه همزمان گوگل اسیستنت روانه‌ی گجت‌های بیشتری می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala