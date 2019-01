طبق اعلام گوگل، تا پایان ماه ژانویه، شمار گجت‌های مجهز به گوگل اسیستنت به ۱ میلیارد دستگاه می‌رسد و حالا ظاهرا گوگل ۱ میلیارد گجت بعدی را در نظر گرفته است. ساعاتی قبل گوگل در نمایشگاه CES 2019 مشخصه‌ی جدیدی تحت عنوان «گوگل اسیستنت کانکت» (Google Assistant Connect) معرفی کرد که به انواع و اقسام شرکت‌های سازنده گجت‌های خانگی اجازه می‌دهد راحت‌تر از گذشته گوگل اسیستنت را برای محصول خود ارائه کنند. به لطف این مشخصه، گجت‌های خانگی بدون نیاز به افزودن میکروفون یا قطعات پردازشی، می‌توانند با اسپیکرها یا نمایشگرهای هوشمند ارتباط برقرار کنند.

گوگل برای اینکه امکانات این مشخصه را در عمل نشان دهد، یک نمایشگر کوچک مبتنی جوهر الکترونیکی را نمایش داد که از طریق ارتباط با اسپیکر هوشمند، می‌تواند وضعیت آب و هوا یا تقویم را نمایش دهد. در این مورد، اسپیکر هوشمند تمام کارها را انجام می‌دهد و فقط نتیجه‌ی نهایی را به این نمایشگر بسیار ساده منتقل می‌کند.

همچنین با وجود اینکه چنین گجت‌های ساده‌ای از میکروفون بهره نمی‌برند، اما می‌توانید برای کنترل آن‌ها از فرمان‌های صوتی استفاده کنید و اسپیکر هوشمند متوجه منظور شما می‌شود. گوگل گفته که به‌زودی جزئیات بیشتری از این مشخصه ارائه می‌کند. اگرچه برای بررسی قابلیت‌های آن باید صبر کنیم تا کمپانی‌ها به استفاده از آن روی بیاورند ولی به‌نظر می‌رسد چنین کاری چندان سخت نخواهد بود. در نهایت، کمپانی‌ها حالا می‌توانند با صرف هزینه و وقت کمتر، گجت‌های هوشمندی را تولید کنند و در این میان، تمام پردازش‌های اصلی بر دوش دیگر گجت‌های هوشمند می‌افتد.

منبع: Android Authority

