در توییتر چند تصویر منتسب به نسل جدید آیپد مینی منتشر شده است. این تصاویر، آیپد مینی طلایی رنگی را نشان می‌دهد که خطوط آنتن یک مستطیل با لبه‌های گرد را بر بدنه تشکیل داده‌اند. آیپد مینی ۴ هم از چنین خطوط آنتنی بهره می‌برد ولی در این تبلت، در گوشه‌های این مستطیل پلاستیک قرار گرفته تا ارتباط بهتری با تراشه مربوطه در داخل گجت ایجاد شود.

اپل سپس برای مدل‌های ۲۰۱۷ آیپد پرو این طراحی را بهبود بخشید و از نوارهای آنتن باریک‌تر استفاده کرد. به همین خاطر با توجه به این نوار آنتن، می‌توان گفت که احتمالا مدل جدید آیپد مینی در دست توسعه قرار دارد. به غیر از این موضوع، آیپد مینی موجود در این تصاویر تفاوت‌های زیادی با آیپد مینی ۴ ندارد. این تبلت هم مانند دیگر مدل‌های قبلی، در کنار دوربین اصلی از فلش LED بهره نمی‌برد.

ماه گذشته، تصویری از یک کیس محافظ منتسب به آیپد مینی‌ ۵ منتشر شد که به نظر می‌رسید این تبلت از یک دوربین به همراه فلش LED بهره می‌برد و جایگاه میکروفون هم در وسط بخش فوقانی پنل پشتی قرار دارد. همچنین این کیس دارای حفره‌هایی برای چهار اسپیکر بود که البته چنین مشخصه‌ای برای یک آیپد ارزان‌قیمت چندان منطقی به‌نظر نمی‌رسد. به عبارتی دیگر، چندان نباید روی حقیقی بودن کیس مذکور حساب باز کنیم.

در ماه اکتبر، «مینگ چی کو» اعلام کرد که اپل به‌زودی نسل جدید آیپد مینی‌ را عرضه می‌کند و یک روزنامه چینی مدعی شد که تبلت مذکور در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ معرفی می‌شود. اگر این اخبار و این تصاویر حقیقت داشته باشند، پس به‌نظر می‌رسد تبلت مذکور صرفا از تراشه بهتر و دیگر به‌روزرسانی‌های جزئی بهره می‌برد. آیپد مینی ۴ در سپتامبر ۲۰۱۵ عرضه شد و فروش آن با قیمت پایه ۳۹۹ دلاری همچنان ادامه دارد.

با وجود تمام این حرف‌ها، شاید این تصاویر مربوط به یکی از مدل‌های اولیه‌ی آیپد مینی باشد که شاید هیچوقت روانه‌ی بازار نشود. اپل معمولا انواع و اقسام مدل‌های اولیه را می‌سازد که بسیاری از آن‌ها به بیرون از کارخانه منتقل نمی‌شوند. اگر اپل قصد عرضه‌ی نسل جدید آیپد مینی‌ را داشته باشد، مطمئنا به‌زودی خبرهای موثق‌تری در مورد آن منتشر می‌شود.

منبع: MacRumors

The post تصاویر منتسب به نسل جدید آیپد مینی منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala