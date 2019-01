۲۰۱۸ سال چندان خوبی برای اپل نبود و این شرکت انتظارات خود را از درآمد مربوط به سه‌ماهه آخر ۲۰۱۸ تا حد زیادی کاهش داد. حالا طبق گزارش منتشر شده در سایت Nikkei Asian Review، در ماه گذشته اپل بار دیگر میزان تولید آیفون را کاهش داده است.

اگر پیگیر خبرهای مربوط به اپل‌ باشید، احتمالا بارها چنین خبر مشابهی به گوشتان خورده است. بر اساس این گزارش، میزان تولید آیفون‌های پرچم‌دار دو بار کاهش یافته است. جدیدترین کاهش تولید، گریبان تمام آیفون‌های ۲۰۱۸ را گرفته و فقط مربوط به آیفون XR نیست که فروش آن تا حد زیادی پایین‌تر از حد انتظار بوده است. این یعنی بین ماه‌های ژانویه تا مارس ۲۰۱۹، حدود ۴۰ تا ۴۳ میلیون آیفون جدید و قدیمی روانه‌ی بازار می‌شود.

برای مقایسه، باید خاطرنشان کنیم که در مدت مشابه سال گذشته، اپل موفق به فروش بیش از ۵۲ میلیون آیفون شد و این شرکت می‌خواست در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۱۹ حدود ۴۸ میلیون آیفون را تولید کند. البته، آمار مربوط به عرضه و تولید دو مقوله‌ی جداگانه هستند اما اپل در بین ماه‌های آوریل تا ژوئن سال ۲۰۱۸ بیش از ۴۱ میلیون آیفون فروخت که طبق وضعیت فعلی، به‌نظر نمی‌رسد این شرکت بتواند به این رکورد نزدیک شود. به‌نظر می‌رسد اپل در این زمینه تنها نیست ولی در همین بازار آشفته هم شرکت‌هایی موفق شده‌اند عملکرد قابل توجهی داشته باشند.

منبع: Phone Arena

The post اپل تولید آیفون را ۱۰ درصد کاهش می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala