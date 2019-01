سامسونگ گوشی تاشو خود را پشت درهای بسته به نمایش گذاشت

همانطور که انتظار داشتیم، سامسونگ در نمایشگاه CES 2019 از نخستین گوشی تاشو خود رونمایی نکرد. اما به گزارش The Korea Herald، مدل اولیه این گوشی پشت درهای بسته برای برخی از مقام‌های ارشد شرکت‌های همکار به نمایش درآمده است. به گفته‌ی یکی از این افراد، سامسونگ همچنان مشغول اعمال بهبودهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بر این گوشی است.

می‌توانیم انتظار معرفی این گوشی را در نمایشگاه MWC 2019 داشته باشیم.

این گوشی در حالت باز شده اصلا ضخیم نیست و به گفته‌ی یکی از مقام‌های ارشد حاضر در جلسه، حتی در حالت بسته بودن هم ضخامت آن تاثیر منفی در تجربه کاربری ندارد. علاوه بر این، طبق گفته‌های یکی دیگر از افراد، این گجت از قابلیت‌های زیادی در زمینه‌ی چندوظیفگی بهره می‌برد و افرادی که هم از گوشی و هم از تبلت استفاده می‌کنند، جذب این گوشی تاشو خواهند شد.

یکی از مقام‌های ارشد سامسونگ هم طی مصاحبه‌ای عرضه این گوشی در نیمه نخست سال ۲۰۱۹ را تایید کرده و در ادامه گفته که این گجت ابتدا به‌صورت محدود در بازارهای مشخصی عرضه می‌شود. در برخی از گزارش‌ها آمده که می‌توانیم انتظار معرفی این گوشی را در نمایشگاه MWC 2019 داشته باشیم که البته احتمال آن چندان بالا نیست. در هر صورت، سامسونگ در ابتدا قصد دارد حدود ۱ میلیون از این گجت را تولید کند و با توجه به اینکه قیمت آن حدود ۱۸۵۰ دلار خواهد بود، این شرکت مشتریان خاص و نسبتا ثروتمندی را هدف گرفته است.

