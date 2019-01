عادت نداریم در زمان نمایشگاه CES خبری در رابطه با اپل بخوانیم اما با اضافه کردن AirPlay 2 و HomeKit به تلویزیون‌های هوشمند شرکت‌های سامسونگ، ال جی، سونی و ویزیو، اپل امسال تقریبا همه را سورپرایز کرده است.

این خبر ابتدا با عرضه تلویزیون‌های جدید سامسونگ آغاز شد که علاه بر دارا بودن AirPlay 2 و پشتیبانی از HomeKit، اپلیکیشن iTunes را هم دارا خواهند بود که به کمک آن می‌توان سریال‌ها و فیلم‌های موجود در آیتیونز را تماشا کرد. حال پس از سامسونگ، شرکت ال جی نیز اعلام کرده که به تلویزیون‌های معرفی شده توسط این شرکت در نمایشگاه CES، پشتیبانی از AirPlay 2 اضافه خواهد شد. این یعنی تلوزیون‌های LG OLED، سری LG NanoCell SM9X، سری LG NanoCell SM8X و سری LG UHD UM7X، این ویژگی را دریافت خواهند کرد.

شرکت سونی نیز اعلام کرده است که AirPlay 2 را به تلویزیون‌های ۲۰۱۹ خود اضافه خواهد کرد که این تلویزیون‌ها سیستم عامل اندروید نیز دارند. سری Z9G، سری A9G و سری X850G پشتیبانی از ایرپلی ۲ را دریافت خواهند کرد. شرکت ویزیو در این بین فقط به تلویزیون‌های ۲۰۱۹ قانع نشده و پشتیبانی از ایرپلی ۲ را به مدل‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خود اضافه خواهد کرد. سری P، سری M، سری E و سری D از سال‌های ۲۰۱۷، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بروزرسانی مربوط به پشتیبانی AirPlay 2 را دریافت خواهند کرد. به طور خلاصه، در عکس زیر می‌توانید لیست تلویزیون‌های که پشتیبانی از AirPlay 2 را دریافت می‌کنند، مشاهده کنید.

ایرپلی ۲ به کاربران iOS و macOS این اجازه را می‌دهند تا محتوای تصویری شامل ویدیو یا عکس‌ها و همچنین موسیقی را روی تلویزیون‌های گفته شده، به صورت بی‌سیم پخش کنند. HomeKit که به تمامی تلویزیون‌های بالا اضافه خواهد شد نیز موجب می‌شود تا کاربران بتوانند تلویزیون خود را در اپلیکیشن Home روی آیفون داشته باشند و از راه دور تلویزیون خود را کنترل کنند. همچنین از آنجایی که Siri با HomeKit سازگاری دارد، به نوعی کاربران تلویزیون‌های گفته شده می‌توانند با سیری نیز تلویزیون خود را کنترل کنند.

در این بین تنها کاربران تلویزیون‌های سامسونگ یک مزیت دارند و آن دارا بودن اپلیکیشن iTunes است که به کمک آن می‌توانند فیلم‌ها و سریال‌ها را اجاره یا خریداری کنند. شما درباره این همکاری اپل با شرکت‌های تلویزیون سا‌زی چه فکر می‌کنید؟

