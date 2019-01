قیمت آیفون ۸، XR و XS در چین کاهش یافت

کمتر از ۲۴ ساعت بعد از اینکه خبر کاهش تولید آیفون منتشر شد، به گزارش رسانه‌های چینی، حالا اپل تصمیم گرفته با اتخاذ استراتژی‌های جدید وضعیت فروش آیفون در چین را بهبود ببخشد. در این گزارش آمده که بعد از فروش پایین‌تر از حد انتظار آیفون‌ در سه‌ماهه آخر سال ۲۰۱۸، این شرکت قیمت گوشی‌های آیفون ۸، آیفون‌ ۸ پلاس، آیفون‌ XR، آیفون‌ XS و آیفون‌ XS مکس را در چین کاهش داده است.

به‌صورت میانگین، شاهد تخفیفی در حدود ۵۹ دلار (۴۰۰ یوان) برای این آیفون‌ها هستیم. با این وجود، بیشترین تخفیف برای آیفون‌ XR در نظر گرفته شده که حالا حدود ۷۷۰ دلار (۵۲۵۰ یوان) به فروش می‌رسد که این یعنی قیمت آن حدود ۶۶ دلار (۴۵۰ یوان) کاهش یافته است.

البته این تخفیف‌ها در اپل استورها یا فروشگاه آنلاین اپل ارائه نمی‌شود و چینی‌ها برای بهره‌گیری از این تخفیف‌ها باید آیفون‌های موردنظر را از فروشگاه‌های فیزیکی یا اینترنتی مجاز تهیه کنند. هنوز معلوم نیست که آیا اپل چنین طرح‌های تخفیفی را برای دیگر بازارهای جهان هم ارائه می‌دهد یا این راهبرد مختص بازار چین است. در همین رابطه باید خاطرنشان کنیم اگرچه چین بازار بسیار بزرگی برای آیفون‌ است، اما اپل در کشور هند هم حضور چندانی ندارد که یکی از مهم‌ترین بازارهای جهان در زمینه‌ی گوشی‌های هوشمند به حساب می‌آید.

