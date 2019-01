گوشی ۱۵۰ دلاری ردمی نوت ۷ شیائومی با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی معرفی شد

هفته‌ی گذشته معلوم شد که گوشی جدید شیائومی از دوربین ۴۸ مگاپیکسلی بهره می‌برد و دقایقی قبل، ردمی نوت ۷ معرفی شد. با وجود بهره‌گیری از این مشخصه پر زرق و برق، این گوشی عضوی از سری گوشی‌های پایین‌رده ردمی محسوب می‌شود.

از لحاظ طراحی، این گوشی به دیگر محصول ارزان‌قیمت شیائومی یعنی Mi Play شباهت زیادی دارد که چند هفته‌ی قبل معرفی شد. ردمی نوت ۷ از بریدگی نمایشگر قطره‌ای شکل، پنل پشتی بهره‌مند از گرادیان‌های رنگارنگ، حسگر اثر انگشت تعبیه شده در پشت بدنه و دوربین دوگانه بهره می‌برد که یکی از آن‌ها مجهز به سنسور ۴۸ مگاپیکسلی و لنزی با دیافراگم F/1.8 است و دوربین دیگر از نوع ۵ مگاپیکسلی است که برای دریافت اطلاعات مربوط به عمق تصویر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این سنسور در شرایط نوری مناسب با بهره‌گیری از پیکسل‌های ۰.۸ میکرونی می‌تواند عکس‌های ۴۸ مگاپیکسلی ثبت کند و در محیط‌های کم‌نور، برای افزایش نور عکس‌ها، پیکسل‌ها با یکدیگر ترکیب می‌شوند و عکس‌های ۱۲ مگاپیکسلی ثبت می‌شود. البته در رابطه با عملکرد دوربین‌ها، بخش سخت‌افزاری فقط نیمی از داستان محسوب می‌شود و باید ببینیم دوربین این گوشی در عمل چگونه خواهد بود.

از دیگر مشخصات سخت‌افزاری ردمی نوت ۷ می‌توانیم به بهره‌گیری از نمایشگر ۶.۳ اینچی ۱۰۸۰p با نسبت تصویر ۱۹.۵:۹، تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۰، دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، پورت USB-C و جک هدفون اشاره کنیم.

در هفته‌ی گذشته، مدیرعامل شیائومی اعلام کرد که برند ردمی حالا به‌عنوان یک برند مستقل فعالیت می‌کند که باعث می‌شود شیائومی بیشتر از گذشته بتواند بر گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار و فروشگاه‌های فیزیکی خود در سرتاسر جهان تمرکز کند. گوشی‌های ردمی در کشور هند بسیار پرطرفدار هستند و شیائومی با این رویکرد جدید می‌خواهد توجه کاربران چنین کشورهایی را بیش از پیش به این برند جلب کند.

قیمت پایه ردمی نوت ۷ حدود ۱۵۰ دلار (۹۹۹ یوان) است که از ۳ گیگابایت حافظه رم و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی بهره می‌برد و مدل مجهز به ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی آن با قیمت حدود ۲۰۰ دلار (۱۳۹۹ یوان) روانه‌ی بازار می‌شود. در مراسم معرفی این گوشی، مدیرعامل شیائومی این گوشی را با دو گوشی مجهز به دوربین ۴۸ مگاپیکسلی یعنی آنر ویو ۲۰ و هواوی نوا ۴ مقایسه کرد که قیمت آن‌ها بیش از دو برابر این گوشی است.

ردمی نوت ۷ ابتدا در چین عرضه می‌شود اما خیلی زود در دیگر کشورها هم روانه‌ی بازار خواهد شد.

