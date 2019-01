یک خبر هیجان انگیز برای عکاسان و فیلم‌برداران که در نمایشگاه CES 2019 منتشر شد، خبر عرضه اولین کارت حافظه یک ترابایتی است که شرکت Lexar آن را امسال عرضه خواهد کرد. درست خواندید؛ شرکت Lexar واقعا یک SD Card یک ترابایتی ساخته است.

شرکت SanDisk چند سال پیش اولین نمونه از کارت حافظه یک ترابایتی خود را به نمایش گذاشت اما محصول نهایی این کارت حافظه هرگز به بازار عرضه نشد. اما حالا شرکت Lexar وعده داد که سری ۶۳۳x از کارت حافظه‌های حرفه‌ای SDHC و SDXC UHS-I خود را از مدل پایه با حافظه ۱۶ گیگابایتی تا رده بالاترین مدل با حافظه یک ترابایتی، عرضه خواهد کرد. کارت یک ترابایتی Lexar می‌تواند سرعت خواندن اطلاعات تا ۹۵ مگابایت در ثانیه و سرعت نوشتن تا ۷۰ مگابایت در ثانیه را داشته باشد. البته این کارت‌ها تنها استاندارد V30/U3 را تضمین می‌کنند که گارانتی می‌کنند که بهترین و ثابت‌ترین عملکرد این کارت حافظه تنها زمانی است که سرعت نوشتن اطلاعات، ۳۰ مگابایت در ثانیه باشد.

مثل همیشه، برای چنین کارت حافظه‌ای، یک قیمت بالا هم در نظر گرفته شده است. درواقع نسبت به دو کارت حافظه ۵۱۲ گیگاباتی، شما باید پول بیشتری برای این کارت یک ترابایتی بپردازید. Lexar کارت حافظه یک ترابایتی خود را با قیمت ۴۹۹ دلار عرضه خواهد کرد در صورتی که کارت‌های حافظه ۵۱۲ گیگابایتی در حال حاضر قیمتی حدود ۱۵۰ دلار دارند. اما خب اگر شما فیلم‌برداری می‌کنید و می‌خواهید با خیال راحت تا جای ممکن روی کارت حافظه خود فیلم بگیرید، شاید خرید این کارت حافظه یک ترابایتی برایتان به صرفه‌تر باشد. شما درباره این کارت حافظه چه فکر می‌کنید؟

