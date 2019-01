امروز تصاویر رندر جدید از نوکیا ۸.۱ پلاس منتشر شده که این گوشی را در زوایای مخلتف نشان می‌دهد. شاید مهم‌ترین نکته در این گوشی این باشد که دیگر خبری از بریدگی نمایشگر نیست و به جای آن شاهد نمایشگر حفره دار در این گوشی هستیم. این رندر‌ها از منبع لو دهنده قابل اعتماد یعنی OnLeaks منتشر شده و بنابراین می‌توانیم با اطمینان تقریبی بگوییم این اولین نگاه ما به گوشی نوکای ۸.۱ پلاس است.

اگرچه در نام این گوشی کلمه پلاس دیده می‌شود اما این گوشی در اصل هم اندازه نوکیا ۸.۱ است. نمایشگر نوکیا ۸.۱ پلاس ۶.۲۲ اینچی بوده و بهاز نظر ابعادی، بسیار شبیه به نسخه معمولی نوکیا ۸.۱ است.

نمایشگر حفره دار نمی‌تواند اندازه نمایشگر را نسبت به نسخه دارای بریدگی خیلی بزرگ‌تر کند اما قطعا به زیبایی این دستگاه افزوده است. در بخش پشتی این گوشی باید انتظار دوربین دوگانه با لنز‌های زایس داشته باشیم و خبری از دوربین پنج گانه مثل نوکیا ۹ نیست. نوکیا ۹ که این روز‌ها بیشتر از هر گوشی دیگری لو می‌رود، هنوز معرفی نشده اما انتظار داریم این گوشی نیز به زودی معرفی شود.









سنسور اثر انگشت نوکیا ۸.۱ پلاس از نوع معمولی بوده و در بخش پشتی این گوشی قرار است و خبری از این سنسور در زیر نمایشگر نیست. همچنین با توجه به اینکه در این نسخه پلاس اندازه گوشی بزرگ‌تر نشده، انتظار داریم نسبت به اسنپدراگن ۷۱۰ که در نوکیا ۸.۱ وجود دارد، پردازنده بهتری در این نسخه بببینیم. اما این مورد نیز تنها حدس بوده و باید صبر کنیم تا بنچمارک‌ها یا اطلاعات بیشتر از این گوشی منتشر شود. به طور خلاصه می‌توان نوکیا ۸.۱ پلاس را یک میان‌رده با کیفیت نامید.

آنطور که در این تصاویر رندر مشخص شده، این گوشی به پورت USB-C در لبه پایینی دستگاه مجهز شده و یک بلندگو نیز در همین قسمت قرار دارد. جدا از مورد، پورت ۳.۵ میلی‌متری هدفون نیز در این گوشی دیده می‌شود که در لبه بالایی دستگاه قرار گرفته است.

نوکیا ۸.۱ در حال حاضر جایگاه مشخصی در بین گوشی‌های نوکیا ندارد و از نظر مشخصات سخت‌افزاری، بسیار شبیه به نوکیا ۷.۱ پلاس است. اگر این گوشی که تصاویرش منتشر شده نیز معرفی شود، بعید می‌دانیم جایگاه یک پرچمدار واقعی را در سری گوشی‌های نوکیا پر کند و هنوز خلا پرچمدار در گوشی‌های نوکیا حس می‌شود. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

