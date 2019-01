HiSense U30 اولین گوشی مجهز به پردازنده اسنپدراگن ۶۷۵ است

یک برندی که احتمالا کمتر از آن شنیده‌ایم، HiSense نام دارد. حالا این شرکت با یک گوشی جدید به نمایشگاه CES 2019 آمده و آن اولین گوشی خواهد بود که به پردازنده اسنپدراگن ۶۷۵ مجهز شده است. و این حتی بهترین ویژگی این گوشی نیست!

در بخش پشتی این گوشی برای اولین بار شاهد استفاده از دوربین سامسونگ ISOCELL Bright GM1 هستیم که یک سنسور ۴۸ مگاپیکسلی است. پیش از این گوشی‌هایی با دوربین ۴۸ مگاپیکسلی نیز معرفی شده بودند اما همه آن‌ها از سنسور سونی استفاده می‌کردند. دوربین دوم نیز در بخش پشتی این گوشی قرار گرفته است که ۵ مگاپیکسلی خواهد بود و وظیفه سنجش عمق میدان برای عکس‌های پرتره را خواهد داشت.

جدا از این دو مورد، حتی نمایشگر دستگاه نیز از نوع حفره‌دار خواهد بود و خبری از بریدگی نمایشگر در این گوشی نیست. یک دوربین ۲۰ مگاپیکسلی سلفی درون حفره‌ای در نمایشگر دستگاه قرار گرفته است. صحبت از نمایشگر شد و باید بگوییم نمایشگر این گوشی نیز ۶.۳ اینچی با رزولوشن Full HD+ خواهد بود. نکته جالب دیگر اینجاست که این اولین نمایشگر حفره‌داری است که توسط شرکت Tianma ساخته شده و دیگر گوشی‌های معرفی شده با این نوع نمایشگر، از پنل‌های شرکت BOE استفاده می‌کنند.







این گوشی با اندروید پای و رابط کاربری Vision UI 6 عرضه می‌شود. HiSense U30 را می‌توان در دو نسخه با حافظه رم ۶ یا ۸ گیگابایتی خریداری کرد که هر دو نسخه به ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی مجهز شده‌اند و خبری از پشتیبانی از کارت حافظه جانبی در این گوشی نیست.

HiSense U30 به یک باتری پرظرفیت ۴۵۰۰ میلی‌آمپری هم مجهز شده که با فناوری Quick Charge 4.0 می‌توان آن را به سرعت شارژ کرد. به طور خلاصه می‌توان گفت با گوشی میان‌رده فوق‌العاده‌ای روبرو هستیم. پخش پشتی دستگاه نیز پوشش عجیبی دارد که به نظر می‌رسد از نوع چرم باشد.

خبری از قیمت این دستگاه منتشر نشده اما این گوشی از ماه مارس امسال در کشور‌های چین، روسیه و بخش‌هایی از اروپا عرضه خواهد شد. امیدواریم این گوشی هیجان انگیز راه خود را به بازار کشور ما نیز باز کند. شما درباره این محصول چه فکر می‌کنید؟

