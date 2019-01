سامسونگ به صورت اتفاقی اولین تصویر از گلکسی اس۱۰ را نشان داد

شرکت سامسونگ به تازگی یک مقاله منتشر کرده که در آن چرا و چگونگی کار با رابط کاربری جدید خود یعنی One UI را نشان می‌دهد. یک کاربر تیزبین در وب‌سایت Reddit نیز این مقاله را دیده و در آن اولین تصویر رسمی سامسونگ از گلکسی اس۱۰ را مشاهده کرده که نمایشگر حفره‌دار در این گوشی را تایید می‌کند!

بلافاصله پس از انتشار این خبر در شبکه اجتماعی Reddit، سامسونگ این مقاله را تغییر داده و تصویر گلکسی اس۱۰ را حذف کرده است. در تصاویر جدید نه تنها خبری از نمایشگر حفره‌دار گلکسی اس۱۰ نیست، بلکه حاشیه‌های نمایشگر نیز کمی ضخیم‌تر شده‌اند و بیش از هر چیزی به گلکسی اس۹ شباهت دارند.

در تصاویر زیر می‌توانید تصاویر قبل و بعد که در این مقاله منتشر شده است را در کنار یکدیگر ببینید.







البته که این مقاله بیش از هر چیزی روی رابط کاربری One UI تمرکز دارد و قرار نیست اطلاعاتی از گلکسی اس۱۰ را فاش کند اما در هر صورت اشتباهی بوده که اولین تصویر رسمی از گلکسی اس۱۰ را نشان می‌دهد. نکته دیگری که در این تصاویر دیده می‌شود، حاشیه‌های گلکسی اس۱۰ است که این بار شاهد هستیم حاشیه پایینی نمایشگر با حاشیه بالایی آن اندازه یکسان دارد. پیش از این تصویری از نسخه واقعی گلکسی اس۱۰ منتشر شده بود که در آن حاشیه پایینی از حاشیه بالایی بزرگ‌تر بود و تقارنی در طراحی حاشیه‌های نمایشگر دستگاه دیده نمی‌شد.

این اولین بار نیست که شرکت‌ها به صورت تصادفی(!) یک تصویر از گوشی آینده خود منتشر می‌کنند و حالا نیز بیش از آن‌که اشتباه باشد، به نظر می‌رسد سامسونگ از قصد این کار را کرده باشد. مخصوصا حالا که در بهبوهه خبرهای نمایشگاه CES هستیم و با این کار سامسونگ توانسته بار دیگر نام خود را در خبرها منتشر کند. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala