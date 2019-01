آیفون ۱۱ سه دوربینه خواهد بود و نسل جدید XR دو دوربینه!

امروز خبرگزاری Wall Street Journal در گزارشی، اطلاعات جدیدی از آیفون‌های بعدی را منتشر کرد. طبق این گزارش پرچمداران اپل برای سال ۲۰۱۹ همچنان در سه مدل عرضه می‌شوند که دو نسخه نمایشگر OLED خواهند داشت و جایگزین آیفون XS و آیفون XS مکس می‌شوند. یک نسخه دیگر نیز همچنان با نمایشگر LCD عرضه خواهد شد و جایگزین آیفون XR خواهد شد. نکته مهم اینجاست که رده بالاترین آیفون ۲۰۱۹ که شاید آیفون ۱۱ مکس نام بگیرد، به دوربین سه گانه مجهز خواهد شد. گوشی جایگزین آیفون XR نیز قرار است دوربین دو گانه داشته باشد.

دوربین سه گانه در آیفون‌های جدید را هفته پیش در یک تصویر رندر دیدیم که گفته شد بر اساس طراحی آیفون ۱۱ ساخته شده است. حالا گزارشی که امروز وال استریت ژورنال منتشر کرده، به نوعی رندرهای منتشر شده را حداقل از نظر سه دوربینه بودن، تایید می‌کند.

وال استریت ژورنال در بخشی دیگر می‌گوید که ویژگی‌های جدید دوربین در آیفون‌های ۲۰۱۹، مهم‌ترین بخش از آیفون ۲۰۱۹ خواهد بود. در ادامه این مطلب، فعلا آیفون جدید را آیفون ۱۱ لقب می‌دهیم اما ممکن است در نهایت، این نام برای آیفون بعدی انتخاب نشود و معمولا تا قبل از ماه سپتامبر نیز نام آیفون جدید لو نمی‌رود.

در هر صورت به نظر می‌رسد آیفون ۱۱ معمولی که نمایشگری ۵.۸ اینچی دارد، از نظر دوربین تغییر چندانی نخواهد کرد و صرفا به سنسور دوربین جدید مجهز خواهد شد و خبری از دوربین سوم نیست. دوربین سه گانه فعلا برای بزرگ‌ترین مدل یعنی آیفون ۱۱ مکس در نظر گرفته شده است.

این شرایط، اوضاع میان دو گوشی آیفون ۱۱ و آیفون ۱۱ مکس را تغییر می‌دهد. در حال حاضر دو گوشی آیفون XS و XS مکس، به جز اندازه نمایشگر و باتری، هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما به نظر می‌رسد سال آینده این چنین نخواهد بود.

همچین در رابطه با آیفون XR جدید نیز گفته شده که این گوشی در سال ۲۰۱۹ همچنان به نمایشگر LCD مجهز می‌شود و در عوض اپل در سال ۲۰۲۰ نمایشگرهای LCD را از آیفون‌ها حذف خواهد کرد.

همانطور که گفتیم، هفته پیش تصویر بالا، اولین رندری بود که از آیفون ۱۱ منتشر شده و نحوه چینش سه دوربین در بخش پشتی دستگاه را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، محفظه دوربین در این گوشی بسیار بزرگ خواهد بود که همین موضوع، کمی عجیب به نظر می‌رسد. نحوه قرارگیری دوربین‌ها نیز تقارنی ندارد و برای مثال نمی‌توان گفت مثل هواوی میت ۲۰ چهار دوربین در چهار گوشه این مربع قرار گرفته‌اند بلکه در چینشی عجیب‌تر، حضور دارند.

در نهایت، فکر می‌کنیم بهتر است صبر کنیم تا عکس‌ها و اطلاعات بیشتری از آیفون ۱۱ منتشر شود و فعلا نمی‌توان طراحی این گوشی را تایید یا تکذیب کرد. اما اینکه سه دوربین در بخش پشتی آیفون ۱۱ مکس قرار می‌گیرد، خبری است که احتمالا در طی ماه‌های آینده بیشتر از آن خواهیم شنید. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

منبع: ۹To5Mac

