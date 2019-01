دوستی اپل با سازندگان تلویزیون یک شگفتی اجتناب ناپذیر است

بزرگ‌ترین شگفتی نمایشگاه CES 2019 از طرف اپل بود؛ شرکتی که هیچ وقت در نمایشگاه CES شرکت نمی‌کند و مراسمی ندارد، هیچ غرفه‌ای در این نمایشگاه ندارد اما همچنان می‌تواند این نمایش بزرگ را تحت تاثیر قرار دهد. جدیدترین اقدام اپل، همکاری با شرکت‌های تلویزیون سازی سامسونگ، ال جی، سونی و ویزیو بوده و قرار است پشتیبانی از AirPlay 2 به تلویزیون‌های این شرکت‌ها اضافه شود.

می‌توان این خبر را از این جهت سورپرایز یا شگفتی نامید که تا قبل از CES، در هیچکدام از شایعات و خبرها، درباره این موضوع نشنیده بودیم. دلیل اصلی سورپرایز شدن اهالی تکنولوژی از این خبر این است که این موضوع در نمایشگاه CES اعلام شد و کاملا در خلاف جهت هدف این نمایشگاه است.

بگذارید CES را اینطور شرح دهیم: هزاران شرکت فعال در حوزه کالاهای مصرفی الکترونیک، صدها محصول و سرویس را در این نمایشگاه معرفی می‌کنند و شرکت کنندگان در بین این محصولات به دنبال بهترین گجت سال می‌گردند و اپل نیز از دور نشسته و نمایشگاه را تماشا می‌کند. با این تفاوت که اپل هیچ‌وقت بی تفاوت از کنار CES نمی‌گذرد و همیشه راهی پیدا می‌کند تا بدون حضور داشتن، در این نمایشگاه حاضر باشد! برای مثال بارها اپل سعی کرده با لو دادن اطلاعات جدید از محصولات خود، توجهات را از CES دور کند و حتی امروز خبری در رابطه با آیفون بعدی منتشر شد که قرار است سه دوربین داشته باشد! امسال اما اپل از ابتدا حضوری علنی‌تر داشت و یک بیلبرد بزرگ درباره امنیت آیفون در جلوی CES نصب کرده است.

اپل در CES حضور نداشت اما از همیشه حاضر‌تر بود.

امسال هم می‌دانستیم که اپل بالاخره یا اخبار را می‌دزدد یا خودش را به نوعی در این زمان از سال، نشان می‌دهد اما به یک باره سامسونگ در طی مراسمی اعلام کرد که تلویزیون‌های جدید و مدل‌های ۲۰۱۸ این شرکت قرار است اپلیکیشن iTunes را دریافت کنند. اینکه دو دشمن دیرینه مثل سامسونگ و اپل با یکدیگر اینطور همکاری کنند، چیزی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. اپلیکیشن iTunes قرار است روی محصول یکی از بزرگ‌ترین دشمنان اپل یعنی سامسونگ نصب شود که این تلویزیون‌ها به سیستم عامل Tizen مجهز هستند و کسی حتی فکرش را هم نمی‌کرد که اپل از چند کیلومتری این سیستم عامل رد شود، چه برسد به عرضه یک اپلیکیشن برای آن.

جدا از سامسونگ، به یک باره ال جی، ویزیو و سونی نیز اعلام کردند که پشتیبانی از AirPlay 2 و HomeKit را به تلویزیون‌های خود اضافه خواهند کرد. سون به خصوص کمی عجیب به نظر می‌رسد چراکه این شرکت همیشه ترجیح داده امکانات و ویژگی‌های نرم‌افزاری مخصوص به خود را داشته باشد تا اینکه پشتیبانی از ویژگی مثل AirPlay 2 را به محصول خود اضافه کند. یک نکته عجیب دیگر این است که تلویزیون‌های سونی به سیستم عامل اندروید مجهز هستند و این یعنی مثلا کاربران این تلویزیون‌ها، تصاویر را با آیفون خود و به کمک AirPlay 2 روی سیستم عامل اندروید پخش می‌کنند!

CES محلی است که معمولا پلتفرم‌ها و شرکت‌ها به جنگ یکدیگر می‌آیند و این مورد را به خصوص می‌توان در زمینه تلویزیون‌ها مشاهده کرد. سال‌ها پیش تکنولوژی‌هایی مثل VHS و Betamax یا HD DVD و Blu-Ray با یکدیگر در این نمایشگاه رقیب بودند. حالا اما می‌بینیم که چند شرکت قرار است از یک ویژگی مشترک پشتیبانی کنند که توسط شرکت رقیب ساخته شده و این یعنی فلسفه CES در یکی دو سال اخیر، خیلی تغییر کرده است.

حالا که دیگر از مرحله شوک گذشته‌ایم، یک مورد در این زمینه خیلی واضح است: این قدم اول اپل است. صنعت تلویزیون در سال جاری میلادی قرار است تحولات هیجان انگیزی را به خود ببیند. آنطور که Peter Kafka اوایل این هفته در وبسایت ReCode نوشته بود، اگر اپل می‌خواهد با یک سرویس استریم فیلم و سریال به صنعت تلویزیون‌ها وارد شود، نیاز دارد که سرویس خود را روی تلویزیون‌های بیشتری داشته باشد و تنها وجود اپل تی‌وی کافی نیست.

اما از طرفی لیست تلویزیون‌هایی که از AirPlay 2 پشتیبانی می‌کنند، هنوز زیاد نیست و اکثرا تلویزیون‌های جدید شامل این ویژگی خواهند شد. بنابراین اپل نیاز دارد تا با شرکت‌های بیشتری همکاری کند و AirPlay 2 و یا حتی iTunes را به تلویزیون‌های بیشتری بیاورد.

تنها شرکت‌های تلویزیون سازی نیستند که اپل نیاز دارد با آن‌ها همکاری کند بلکه شرکت‌ها و گجت‌هایی مثل Amazon Fire TV و Roku نیز باید در لیست اپل قرار بگیرند. حتی اپل ممکن است نیاز داشته باشد برای تضمین موفقیت سیستم استریم فیلم و سریال خود که در سال جاری معرفی می‌شود، با گوگل نیز همکاری کند و گجت‌های کروم‌کست را هم به لیست دستگاه‌های پشتیبانی شده بیافزاید.

اینکه اپل برای همه سیستم‌عامل‌های تلویزیون‌های و دستگاه‌های ست‌تاپ‌باکس اپلیکیشن تولید کند، خبر هیجان انگیزی است اما در نهایت وقتی تصویر بزرگ‌تر را ببینیم، می‌بینیم که اپل چاره‌ای هم ندارد. شما درباره این موضوع چه فکر می‌کنید؟

